Spięcie Azpilicuety z kibicem po meczu z Arsenalem [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Cesar Azpilicueta

Chelsea wysoko przegrała na Stamford Bridge z Arsenalem 2:4. Jednak po końcowym gwizdku równie dużo, co o porażce The Blues media piszą także o sprzeczce Cesara Azpilicuety z jednym z kibiców zasiadającym na trybunach londyńskiego stadionu tuż po zakończeniu spotkania.

Chelsea przegrała derby z Arsenalem 2:4

Po meczu doszło do spięcia kibica z Cesarem Azpilicuetą

Thomas Tuchel nie chciał komentować tego zdarzenia

Emocje wzięły górę. Hiszpan nie wytrzymał po końcowym gwizdku

Hiszpan wyrósł na antybohatera środowego hitu Premier League, mimo wpisania się na listę strzelców w pierwszej połowie. Azpilicueta najpierw sprokurował rzut karny, po którym Kanonierzy zdobyli czwartego gola, a następnie wdał się w kłótnie z jednym z fanów, co zarejestrowały telewizyjne kamery. Po reakcji zawodnika oraz kibica można stwierdzić, że rozmowa obu panów nie należała do najprzyjemniejszych.

César Azpilicueta approaches Chelsea fans following their 4-2 defeat to Arsenal 😳 pic.twitter.com/cmeOjwcZvA — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 20, 2022

Po spotkaniu zapytany został o tą sytuację Thomas Tuchel. – Nie byłem częścią tego wydarzenia. Widziałem to zajście i jedyne, co mogę powiedzieć to to, że rozumiem zachowanie kibica – odparł niemiecki szkoleniowiec The Blues. Brytyjscy dziennikarze zastanawiają się nad zasadnością wejścia w słowną utarczkę przez Cesara Azpilicuety. Wobec zawodnika raczej nie zostaną wyciągnięte żadne konsekwencje.

To trudny czas dla Chelsea. Po odpadnięciu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Realem Madryt, teraz przyszła porażka w ważnym meczu z lokalnym rywalem. Mimo to w weekend gracze The Blues zapewnili sobie awans do finału Pucharu Anglii. Natomiast w Premier League zajmują pewną trzecią lokatę.

