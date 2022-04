Pressfocus Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder otrzymał wyniki najnowszych badań. Jak przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, polski pomocnik zerwał więzadło krzyżowe. Przy takim scenariuszu 22-latka czeka trudny wyścig z czasem, aby zdążyć na mundial w Katarze.

Jakub Moder zerwał więzadło krzyżowe

Piłkarza czeka operacja i przynajmniej półroczna przerwa od futbolu

Istnieje ryzyko, że 22-latek nie zdąży wrócić do formy przez rozpoczęciem mundialu

Moder wróci silniejszy

Jakub Moder kilka dni temu świętował z reprezentacją Polski awans na mistrzostwa świata. Czesław Michniewicz postawił na niego od pierwszych minut w meczu przeciwko Szwecji, ale na weekend w Brighton doszło do niespodziewanego zdarzenia.

22-latek runął na ziemie cztery minuty po wejściu na boisko. Bez żadnego kontaktu z przeciwnikiem, nagle położył się na murawie. Nazajutrz przeprowadzono specjalistyczne badania rezonansem magnetycznym. Wynik brzmiał jak wyrok. Okazało się, że Moder zerwał więzadło krzyżowe.

Jakub Moder jest już po badaniach. Niestety, zerwane więzadła krzyżowe…https://t.co/YnaeYJKYxs — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) April 3, 2022

– “Reprezentant Polski przeszedł szczegółowe badania, które potwierdziły, że doszło do zerwania więzadła w kolanie” – przekazał Tomasz Włodarczyk.

Z reguły leczenie tego typu urazu wymaga sporo czasu i poświęcenia. Zazwyczaj najkrótszy okres powrotu do treningów z pełnym obciążeniem trwa pół roku. Do mistrzostw świata pozostało niespełna siedem miesięcy. Stąd tez nie ma pewności czy Jakub Moder zdąży wrócić do pełni sił przed mundialem.

