Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Southampton

Southampton sprawiło niespodziankę w 23. kolejce Premier League. Zespół ten zatrzymał Manchester City (1:1) drugi raz w tym sezonie. Dla gospodarzy 71 minut zagrał Jan Bednarek.

Southampton szybko zadało cios

Piłkarze Southampton w sezonie 2021/2022 mierzyli się już z Manchesterem City. Wówczas Święci wywalczyli bezbramkowy remis. Po siedmiu minutach meczu na St. Mary’s Stadium, było jeszcze lepiej.

Oriol Romeu fantastycznie przerzucił piłkę na drugą stronę boiska, gdzie z akcją ruszył Kyle Walker-Peters. Anglik odegrał do Redmonda, a następnie otrzymał podanie zwrotne, z którego zrobił użytek. Defensor Southampton opanował futbolówkę i przymierzył w kierunku dalszego słupka.

Gospodarze po strzeleniu gola skoncentrowali się na bronieniu dostępu do własnej bramki. Robili to kapitalnie, ponieważ pozwolili Manchesterowi City na oddanie tylko pięciu strzałów do przerwy. Co ciekawe, ledwie jedna próba był celna. Po pierwszej połowie na tablicy wskazującej wynik widniał rezultat 1:0 na korzyść Świętych.

Manchester City wyjeżdża niezadowolony

Po zmianie stron spotkanie było bardziej otwarte, dzięki czemu zobaczyliśmy więcej akcji ofensywnych. Głównie za sprawą rozdrażnionego Manchesteru City. Obywatele kreowali mnóstwo okazji, lecz bramkę na 1:1 zdobyli po stałym fragmencie gry. W 65. minucie Kevin De Bruyne dośrodkował w szesnastkę, gdzie świetnie zachował się Aymeric Laporte, który strzelił gola głową po uderzeniu w okolice lewego słupka.

Southampton słabło wyraźnie w końcowych fragmentach meczu, który kosztował ich mnóstwo wysiłku. Ten ostatecznie nie poszedł na marne, gdyż Święci zatrzymali Manchester City drugi raz w tym sezonie.