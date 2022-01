PressFocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Southampton – Manchester City: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W 23. kolejce Premier League Jan Bednarek wraz z kolegami spróbują zatrzymać zwycięski marsz kroczącego po mistrzostwo Manchesteru City. Czy Świętym się to powiedzie? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Southampton – Manchester City, gdzie oglądać

Przed Southampton piekielnie trudne zadanie. Zespół, który w Premier League wygrał zaledwie dwa z ostatnich dziesięciu meczów spróbuje powstrzymać prawdziwy walec o nazwie Manchester City. Na korzyść Świętych nie przemawia też ich statystyka defensywna. Żaden z pierwszych trzynastu zespołów tabeli nie stracił od nich więcej bramek. To brzmi jak zaproszenie dla podopiecznych Pepa Guardioli. Ostatnie dziesięć bezpośrednich spotkań również nie napawa optymizmem. Aż osiem z nich – na wszystkich frontach – skończyło się porażką Southampton. Promykiem nadziei jest starcie z początku sezonu, podczas którego Świętym udało się wywalczyć bezbramkowy remis.

Czy teraz będzie podobnie? Trudno wyobrazić sobie taki scenariusz. Manchester City kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa – i to dosłownie! Na poletku krajowym – czy to w lidze, czy w pucharach – ostatnio przegrali pod koniec października. Mało tego, wszystkie mecze od tejże porażki z Crystal Palace (0:2), Obywatele wygrali! Przed tygodniem w pełni zasłużenie wypunktowali jednych z głównych rywali w walce o tytuł, Chelsea. Mistrzowie Anglii nie cierpią też na braki kadrowe, bo z istotnych graczy zabraknie jedynie uczestniczącego w Pucharze Narodów Afryki Riyada Mahreza. Logika zabrania szukać tu niespodziewanego rezultatu, ale przecież właśnie w takich chwilach – szczytowych dla jednego z zespołów – pojawiają się najbardziej niespodziewane wpadki.

Southampton – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Jak wszystkie ważniejsze mecze tego sezonu Premier League, tak i sobotnie starcie Świętych z Obywatelami obejrzymy na antenie stacji Canal+. Wspomniany mecz dostępny będzie na kanale Canal+ Sport.

Southampton – Manchester City, transmisja za darmo

Southampton – Manchester City, transmisja online

Sobotnie spotkanie pomiędzy Świętymi i Obywatelami można również obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.canalplus.com i wykupisz odpowiedni, sportowy abonament.

Southampton – Manchester City, kursy bukmacherskie

Czy Jan Bednarek powstrzyma Raheema Sterlinga i spółkę? Cóż, bukmacherzy nie pokładają w tym wielkiej wiary. Według nich każdy inny rezultat niż pewne zwycięstwo Manchesteru City byłoby ogromną niespodzianką.

Southampton Manchester City 12.0 6.00 1.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 stycznia 2022 13:39 .

