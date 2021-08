Manchester United z dużymi nadziejami przystępuje do nowego sezonu Premier League. Czerwone Diabły ostatnią kampanię zakończyły za plecami tylko Manchesteru City. Niemniej po letnich wzmocnieniach, gdy do klubu dołączyli: Jadon Sancho i Raphael Varane, cel przed ekipą z Old Trafford jest jeden, aby wrócić na szczyt.

Manchester United w trakcie letniego okienka transferowego solidnie się wzmocnił

Czerwone Diabły mają plan, aby w trakcie kampanii 2021/2022 wrócić na szczyt

Radości ze wzmocnień składu w rozmowie ze Sky Sports nie ukrywał mendżer wicemistrzów Premier League

Man Utd ma ambitne plany na nowy sezon

Manchester United w pierwszym spotkaniu nowej kampanii zmierzy się na swoim stadionie z Leeds United. Przed tym starciem podekscytowania kadrą swojej drużyny nie ukrywał Ole Gunnar Solskjaer.

– Jestem podekscytowany składem – mówił opiekun Czerwonych Diabłów przed kamerą Sky Sports.

– Myślę, że dla moich zawodników, nie ma rzeczy niemożliwych do osiągnięcia. Wszystko będzie zależało, jak będziemy pracować do końca sezonu. Jak będziemy poświęcać się pracy, dyscyplinie i jakiego ducha będzie miał zespół – kontynuował Solskjaer.

– Jeśli chcesz być najlepszy, musisz żyć jak najlepsi. Będzie ciężko, ale jestem dobrej myśli i wierzę, że możemy wygrywać – powiedział Norweg.

Pierwszym przeciwnikiem wicemistrzów Premier League będzie zespół Marcelo Bielsy.

– Rozpoczęcie sezonu jest bardzo ważne. Na początku zeszłego sezonu byliśmy bardzo słabi u siebie. Wracają jednak na trybuny nasi kibice, co jest bardzo ważne dla naszych piłkarzy. To bez wątpienia doda nam energii. Pierwszy wślizg, czy pierwszy strzał to będzie coś, co wywoła z pewnością euforię na trybunach – przekonywał Solskjaer.

