Rio Ferdinand regularnie komentuje bieżące wydarzenia dotyczące Manchesteru United. Byłemu środkowemu obrońcy nie spodobało się zachowanie Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w trakcie meczu z Young Boys Berno wszedł w strefę techniczną.

– Gdybym był menedżerem, mówiąc szczerze, kazałbym mu usiąść. Rozumiem, że chodzi o Cristiano Ronaldo i fani uważają, że to świetne, że ma pasję. Mimo tego nie powinien tego robić – mówił Anglik.

Na te słowa dość ostro odpowiedział Ole Gunnar Solskjaer. Norweg jednocześnie wytłumaczył swoją gwiazdę ze wspomnianego zachowania.

– Rio, po raz kolejny, komentuje rzeczy, o których nie ma pojęcia. W tamtej sytuacji chodziło o to, że Christopher Martins Pereira [zawodnik Young Boys Berno – przyp. PP] powinien obejrzeć żółtą kartkę za sfaulowanie Nemanji Maticia. Zarówno Bruno Fernandes, jak i Cristiano Ronaldo pojawili się przy moim ramieniu, by protestować, bo są bardzo konkurencyjni. Stali tak przez chwilę i krzyczeli w kierunku sędziego, byli źli przez krzywdzące nas decyzje. Po chwili obaj wrócili na ławkę. Jedynymi osobami, które mogą przebywać w strefie technicznej to ja, Michael Carrick, Mick Phelan albo Kieran McKenna – uważa szkoleniowiec Czerwonych Diabłów.

Po nieudanym wejściu w tegoroczną Ligę Mistrzów, Manchester United już w niedzielę będzie kontynuować swoją batalię w Premier League. O godzinie 15:00 zmierzy się na wyjeździe z West Hamem.

