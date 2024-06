Arne Slot został następcą Jurgena Kloppa w roli trenera Liverpoolu. Holenderski szkoleniowiec chce, aby znakiem rozpoznawczym The Reds był styl gry oparty na posiadaniu piłki.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool będzie opierał swoją grę na posiadaniu piłki

Liverpool do nowego sezonu przystąpi z Arne Slotem na ławce trenerskiej. Holender stoi przed niezwykle trudnym zadaniem, bowiem musi zastąpić legendarnego Jurgena Kloppa. Niemiec, choć zostawił The Reds w świetnej kondycji zdecydował się na krótką przerwę od futbolu. Były szkoleniowiec Feyenoordu nie traci czasu i od razu wziął się do pracy. Wraz z Richardem Hughesem od kilku tygodni pracuje nad nowymi transferami.

– Mogę powiedzieć, że rekrutacja była częścią mojego czasu w ostatnich tygodniach. Razem z Richardem Hughesem dzwonimy do siebie prawie każdego dnia. Będziemy współpracować w kwestii transferów – powiedział Arne Slot cytowany przez Fabrizio Romano.

Holenderski trener zabrał również głos ws. stylu gry, jaki chce wprowadzić do Liverpoolu. 45-latek nie ukrywał, że fani oczekują drużyny, która będzie walczyć w każdym meczu o zwycięstwo. Aby to osiągnąć, uważa, że potrzebna jest częsta gra z piłką przy nodze z odpowiednio dużą ilością energii.

– Chcemy wkrótce wdrożyć nasz styl gry. Chodzi o to, aby być jak najczęściej w posiadaniu piłki i mieć dużo energii. Kibice uwielbiają oglądać drużynę, która zrobi wszystko, żeby wygrać mecz oraz odwróci losy meczu, jeśli spotkanie nie układa się po naszej myśli – dodał holenderski szkoleniowiec.

Oficjalny debiut Arne Slota w roli trenera Liverpoolu będzie miał miejsce 17 sierpnia w 1. kolejce Premier League. The Reds zmierzą się wtedy na wyjeździe z beniaminkiem ligi – Ipshwich Town.