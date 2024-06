ANP / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG oferuje 15 mln euro plus dodatki za Rayana Cherkiego

Paris Saint-Germain rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu, w którym będą musieli sobie radzić bez największej gwiazdy. Kylian Mbappe zdecydował się opuścić klub i dołączyć do Realu Madryt. Z tego powodu władze paryskiego zespołu pracują nad wzmocnieniami w trakcie letniego okna transferowego. Możemy być zatem pewni, że latem na Parc des Princes zobaczymy kilka nowych twarzy. Z najnowszych informacji wynika, że czerwono-niebiescy planują transfer utalentowanego piłkarza z ligowego rywala.

Hugo Guillemet z dziennika L’Equipe przekazał, że Paris Saint-Germain złożyło ofertę za Rayana Cherkiego z Olympique Lyon. Oferta według informacji Hugo Guilemeta ma opiewać na kwotę 15 milionów euro plus dodatki. W działania dotyczące pozyskania 20-letniego Francuza włączył się trener Luis Enrique. Hiszpan miał wykonać telefon do zawodnika, aby przekonać go do dołączenia do PSG.

Cherki jest wychowankiem Lyonu, w którym gra od 2010 roku i przeszedł przez wszystkie szczeble juniorskie w klubie. W ubiegłym sezonie w koszulce francuskiego zespołu wystąpił w 39 meczach, w których strzelił 3 bramki i zanotował 9 asyst. Kontrakt piłkarza z obecną drużyną obowiązuje tylko do czerwca przyszłego roku.

Wcześniej Paris Saint-Germain sfinalizowało oficjalny pierwszy transfer w letnim oknie transferowym. Nowym zawodnikiem zespołu został bramkarz Matwiej Safonow, który trafił do klubu z rosyjskiego FK Krasnodar. Paryżanie zapłacili za golkipera ok. 20 mln euro plus bonusy.