Slot zabrał głos na temat Amorima. Ocenił kryzys Man United

Arne Slot przed meczem Liverpool - Manchester United ocenił sytuację najbliższych rywali. Co więcej, Ruben Amorim otrzymał słowa wsparcia od menadżera The Reds.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Man United ma lepszych zawodników niż pokazuje to tabela – twierdzi Slot

Manchester United w trakcie sezonu zdecydował się na zmianę menadżera z nadzieją, że ich sytuacja ulegnie zmianie. Ruben Amorim, który zastąpił Erika ten Haga, nie może jednak zaliczyć początku przygody w Premier League do udanych. Poprzedni rok jego zespół zakończył czterema porażkami z rzędu. Co więcej, w najbliższym spotkaniu zmierzą się z liderem rozgrywek, czyli Liverpoolem.

Faworytem hitu 20. kolejki ligi angielskiej będzie oczywiście Liverpool. Arne Slot nie lekceważy jednak rywala mimo widocznego kryzysu. Szkoleniowiec na konferencji prasowej docenił Czerwone Diabły i zasugerował, że obecna sytuacja w tabeli nie odzwierciedla ich potencjału. Co ciekawe Ruben Amorim otrzymał od niego małe wsparcie, gdyż Holender uważa, że praca trenera to ogromny stres.

– Powiedziałem to przed pierwszym meczem i mogę to powtórzyć jeszcze raz: moim zdaniem mają o wiele lepszych zawodników, niż pokazuje to obecnie tabela – mówił Arne Slot na konferencji prasowej, cytowany przez portal MEN.

– Myślę, że każdy trener sympatyzuje z innymi menadżerami, ponieważ wszyscy wiemy, jak duża presja wiąże się z tą pracą – dodał trener Liverpoolu.

Liverpool aktualnie zasiada na fotelu lidera Premier League z dorobkiem 45 punktów. Manchester United ma jedno spotkanie rozegrane więcej, ale tylko 22 punkty, co daje im dopiero 14. miejsce w tabeli. Bezpośrednie spotkanie obu drużyn odbędzie się w niedzielę (5 stycznia) o godzinie 17:30.