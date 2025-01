Liverpool zmienia cel transferowy. Skorzysta na tym Man United

Liverpool zrezygnował z transferu Antonee Robinsona, który jest również celem Man United. Zdaniem portalu TeamTalk w ten sposób The Reds otworzyli sobie drzwi do pozyskania Milosa Kerkeza.

News Images LTD / Alamy, Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim i Arne Slot

Robinson bliżej Man United, Liverpool skupi się na Kerkezie

Liverpool co z resztą nie jest tajemnicą, od pewnego czasu szuka lewego obrońcy. Władze klubu z Anfield Road mają w swoim notesie zapisane kilka nazwisk. Natomiast poszukiwań nowego zawodnika nie ułatwia fakt, że wzmocnienie tej samej pozycji to cel Manchesteru United. Co więcej, oba kluby obserwują tych samych graczy.

W kręgu zainteresowań Liverpoolu i Manchesteru United znaleźli się tacy piłkarze jak Antonee Robinson i Milos Kerkez. Najnowsze informacje sugerują jednak, że The Reds chcą skupić się tylko na jednym z nich. Do aktualnego lidera Premier League miałby się przenieść reprezentant Węgier, który wyceniany jest na 40 milionów euro. Tym samym otwartą drogę do pozyskania Amerykanina będą miały Czerwone Diabły. Warto zauważyć, że obrońca Fulham powinien być tańszą opcją, gdyż jego wartość sięga 28 mln euro.

Kerkez na boiskach Premier League występuje dopiero od sierpnia 2023 roku, lecz szybko wypracował sobie wysokie notowania wśród przedstawicieli innych klubów. Obecnie związany jest z Bournemouth, gdzie rozegrał w tym sezonie 19 spotkań, zdobywając jedną bramkę i notując dwie asysty. Z kolei Robinson od początku kariery związany jest z Anglią, gdzie aktualnie gra w koszulce Fulham. W trwających rozgrywkach uzbierał 19 występów, w których zaliczył aż 7 asyst.

W najbliższą niedzielę (5 stycznia) Liverpool i Manchester United zmierzą się w hicie 20. kolejki Premier League. Spotkanie na Anfield Road rozpocznie się o godzinie 17:30. The Reds aktualnie zajmują 1. miejsce w lidze, zaś Czerwone Diabły plasują się na 14. miejscu.