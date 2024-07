Jadon Sancho i Erik ten Hag spotkali się, aby omówić sprawę konfliktu. Jak informuje Sky Sports, gwiazdor wróci do składu Manchesteru United.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho po rozmowie z Erikiem ten Hagiem

Jadon Sancho i Erik ten Hag wyjaśnili swoje różnice podczas spotkania w ośrodku treningowym Manchesteru United, co pozwoliło napastnikowi wznowić treningi z pierwszym zespołem po 10-miesięcznej przerwie. Sancho przemyślał swoje zachowanie związane z publicznym wybuchem, który doprowadził do jego wykluczenia, i teraz koncentruje się na pełnym udziale w przygotowaniach do sezonu.

Nie jest jasne, czy Anglik przeprosił Ten Haga, co wcześniej było warunkiem powrotu do drużyny i możliwości brania go pod uwagę przy wyborze składu.

Przypomnijmy, że Jadon Sancho został wykluczony po kłótni z trenerem na początku września 2023 roku. Po porażce Manchesteru United 1:3 z Arsenalem, Ten Hag stwierdził, że Sancho był nieobecny, ponieważ nie trenował zgodnie z oczekiwaniami. Piłkarz odpowiedział na Twitterze, zaprzeczając temu i w istocie nazywając Ten Haga kłamcą. Odmówił przeprosin i w styczniu został wypożyczony do Borussii Dortmund, gdzie wrócił do formy i odegrał kluczową rolę w drodze niemieckiego klubu do finału Ligi Mistrzów.

W maju Ten Hag ujawnił, że delegacja z klubu spotkała się z Sancho w Niemczech. „Odwiedziliśmy go, porozmawialiśmy z nim i będziemy kontynuować ten proces” – powiedział. Sancho wrócił do treningów w czwartek, ale nie poleci do Norwegii na poniedziałkowy mecz towarzyski z Rosenborgiem, ponieważ rozpoczął przygotowania później niż reszta grupy. Jest dostępny na sobotni mecz z Rangers i na trasę po USA.

