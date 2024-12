Salah przedłużył kontrakt z Liverpoolem? Zaskakujący wpis egipskiego eksperta

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mo Salah

Salah chce zostać w Liverpoolu

Mohamed Salah rozpoczął ten sezon Premier League w imponującym stylu, zdobywając 13 goli i notując 8 asyst w zaledwie 14 meczach. Jego ostatni występ w meczu Liverpoolu przeciwko Newcastle, gdzie strzelił dwie bramki i zanotował asystę, nie tylko umocnił go na szczycie listy strzelców, ale także pozwolił na pobicie rekordu Wayne’a Rooneya w liczbie spotkań z bramką i asystą w Premier League. Salah dokonał tego w aż 214 meczach mniej niż były napastnik Manchesteru United.

Pomimo sukcesów na boisku, sytuacja kontraktowa Salaha była przedmiotem gorących dyskusji. Dotychczasowy kontrakt zawodnika wygasał wraz z końcem czerwca, a sam zawodnik przyznał wcześniej, że był “rozczarowany” brakiem kontaktu ze strony klubu w sprawie nowej umowy. Ostatnie doniesienia wskazują jednak na przełom w negocjacjach.

Były egipski obrońca, Haytham Farouk, opublikował na platformie X wpis, w którym gratuluje Salahowi podpisania nowego kontraktu. Według jego słów Salah miał uzgodnić warunki, które w pełni odpowiadają jego oczekiwaniom.– Gratulacje dla nich za odnowienie Twojego kontraktu na warunkach, które Ci odpowiadają, i na czas, który sobie życzysz. Egipski król rządzi swoimi zasadami – napisał. Komentatorzy, tacy jak Jamie Carragher, również wyrażają swoje poparcie dla pozostania Salaha w Liverpoolu, apelując do władz klubu o “zapewnienie mu tego, czego chce”.

مبروك عليهم تجديد عقدك بالرقم الذي تحبه والمدة التى تريدها .

الملك المصري يحكم بأحكامه . pic.twitter.com/QnbONcL0vl — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) December 4, 2024

Słowa Farouka oraz komentarze menedżera Liverpoolu Arne Slota wskazują, że klub zamierza uczynić wszystko, aby Salah kontynuował swoją karierę na Anfield przez wiele lat. – Każdego razu, gdy go potrzebujemy, zdobywa ważne bramki. To specjalny zawodnik w świetnym zespole, który daje mu możliwości – podkreślił Slot po ostatnim meczu z Newcastle.

W tle negocjacji z Salahem Liverpool działa także na rzecz zatrzymania swoich innych kluczowych zawodników. Według “The Athletic” klub rozpoczął rozmowy z Virgilem van Dijkiem, a także z wicekapitanem Trentem Alexandrem-Arnoldem. Nowe kontrakty dla tej trójki miałyby zapewnić stabilność zespołowi na najbliższe sezony.

Jeśli Salah rzeczywiście podpisał nową umowę, to kibice Liverpoolu mogą odetchnąć z ulgą. Jego obecność na boisku to gwarancja sukcesów, a „Egipski Król” wciąż ma wiele do zaoferowania na najwyższym poziomie.

