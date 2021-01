Rzut karny Bruno zadecydował o zwycięstwie, Liverpool dogoniony

Manchester United pokonał Aston Villę 2:1 (1:0) w meczu 17. kolejki Premier League. Zwycięstwo Czerwonych Diabłów sprawiło, że zrównali się z Liverpoolem punktami. Decydującą bramkę zdobył Bruno Fernandes po strzale z rzutu karnego.

W pierwszej połowie lepszą drużyną byli gospodarze. Jednak dosyć niespodziewanie, to Aston Villa wyprowadziła pierwszą groźną akcję. W 13. minucie dobrą okazję do zdobycia bramki miał John McGinn, ale jego uderzenie obronił David de Gea.

Manchester United wyszedł na prowadzenie dosyć późno. Akcje podopiecznych Ole Gunnar Solskjaera przyniosły oczekiwany efekt dopiero w 40. minucie. Aaron Wan-Bissaka popędził wtedy skrzydłem i zdecydował się na dośrodkowanie. W polu karnym dobrze ustawiony był Anthony Martial, który uderzeniem głową z bardzo bliskiej odległości pokonał bezradnego bramkarza.

W drugiej połowie przewaga Manchesteru United nie była już aż tak widoczna. Goście już od samego początku chcieli odrobić wynik i doprowadzić do wyrównania. W 52. minucie David de Gea ponownie uratował kolegów, broniąc uderzenie Olliego Watkinsa z bliskiej odległości.

Hiszpan był jednak bezradny w 56. minucie. Piłkę na skrzydle otrzymał wtedy Jack Grealish. Wbiegł w pole karne i dostrzegł niepilnowanego kolegę. Zagrał futbolówkę do Bertranda Traore, który uderzeniem z bliskiej odległości pokonał golkipera Manchesteru United.

Niezawodny Bruno lekarstwem na złe chwile

W 61. minucie Douglas Luiz sfaulował w polu karnym Paula Pogbę. Arbiter skorzystał z pomocy VARu i po chwili przyznał jedenastkę Manchesterowi United. Do piłki podszedł Bruno Fernandes, który pewnym strzałem zapewnił swojemu zespołowi ponowne prowadzenie. Wprawdzie Emiliano Martinez wyczuł intencję strzelca, ale uderzenie było na tyle precyzyjne, że nie zdołał sięgnąć piłki.

Przez resztę meczu obie drużyny miały dogodne okazje, aby zdobyć jeszcze parę bramek, ale często zawodziła skuteczność. Gdy strzał okazał się już celny to bezbłędnie interweniowali bramkarze, dlatego wynik końcowy to 2:1. Manchester United ma tyle samo punktów co Liverpool i mimo, że The Reds nie grali jeszcze swojego meczu w 17. kolejce Premier League, to Czerwone Diabły mają do rozegrania zaległe spotkanie z pierwszej kolejki ligi angielskiej.