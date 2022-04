Media: Rudiger na pewno odejdzie z Chelsea po sezonie

Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Brytyjski The Athletic informuje, że Antonio Rudiger zdecydował się opuścić Chelsea po sezonie. W przyszłym tygodniu mamy poznać klub, do którego niemiecki defensor zdecyduje się dołączyć jako wolny zawodnik.

Rudiger chciał pozostać w Chelsea ze względu na relacje z trenerem i fanami

The Blues nie mogą kontynuować rozmów na temat przedłużenia kontraktu ze względu na sankcje

Niemiec nie zamierza dłużej czekać na rozwój sytuacji i chce poszukać nowego klubu

Rudiger nie chce dłużej czekać, wybierze nowy klub

Wiadomość ta jest wielkim ciosem dla The Blues i ich trenera Thomasa Tuchela. 29-letni Rudiger był jednym z najlepszych piłkarzy Chelsea przez ostatnie 18 miesięcy, a także w znacznym stopniu przyczynił się do triumfu londyńskiego klubu Lidze Mistrzów w zeszłym sezonie. Brak porozumienia z zawodnikiem przed nałożeniem na The Blues sankcji okaże się zatem bardzo kosztowne dla Chelsea.

Pierwsza oferta The Blues dla Rudigera pojawiła się już latem zeszłego roku, ale kwota jaką zaoferowano Niemcowi była wręcz niepoważna i wynosiła około 90 tysięcy funtów tygodniowo. Defensor i tak jest jednym z gorzej opłacanych piłkarzy w klubie. Dodatkowo źle na to wpłynęło pozyskanie Romelu Lukaku. Belg otrzymał podstawową pensję tygodniową w wysokości 340 tysięcy funtów.

Na kolejną ofertę Rudiger musiał poczekać kilka miesięcy. Druga propozycja była już znacznie lepsza. Chelsea zaproponowała swojemu graczowi czteroletnią umowę z zarobkami w wysokości 240 tysięcy funtów tygodniowo plus premia za podpis nowego kontraktu. Jednak to wciąż było znacznie mniej niż oferty innych klubów, które są skłonne płacić Niemcowi blisko 300 tysięcy funtów tygodniowo.

Rudiger od stycznia może rozmawiać z zagranicznymi klubami o dołączeniu do nich jako wolny zawodnik. Real Madryt, Barcelona, ​​Paris Saint Germain, Juventus i Bayern Monachium to zespoły, które kontaktowały się z reprezentantem Niemiec. Manchester United również wyrażał chęć pozyskania defensora The Blues. Ale w Chelsea i w obozie Rudigera panował optymizm, że wpłynie jeszcze jedna oferta, która zapewni jego pozostanie, ponieważ przez cały czas wolą gracza było kontynuowanie gry na Stamford Bridge pod wodzą Thomasa Tuchela.

Zrozumiałe jest, że Rudiger nie potrzebował najlepszej oferty od londyńskiego klubu, aby pozostać w Chelsea i był gotów zaakceptować niższe wynagrodzenie niż te oferowane mu przez inne kluby, ze względu na jego silne relacje z Tuchelem i fanami. Ale odkąd Abramowicz został ukarany, a na Chelsea nałożono sankcje, klub nie był w stanie z nikim rozmawiać o kontraktach. Nie ma również gwarancji, na co zdecyduje się nowy właściciel Chelsea, dlatego Rudiger zmienił swoje plany, ponieważ nie zamierza dłużej czekać na wyjaśnienie się sytuacji klubu.

