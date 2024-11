Ruben Amorim pewny. Dlatego wybrał Manchester United

Ruben Amorim został zaprezentowany przez Manchester United jako następca Erika ten Haga. Portugalski trener zdradził, co zadecydowało o wyborze nowego klubu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim nie miał wątpliwości

Erik ten Hag opuścił Old Trafford po nieco ponad dwóch latach. Manchester United zwolnił Holendra po ligowej porażce z West Hamem. Włodarze Czerwonych Diabłów od razu rozpoczęli poszukiwania nowego szkoleniowca. Jednym z głównych kandydatów od dłuższego czasu był Ruben Amorim. W przypadku Portugalczyka problemem był ważny kontrakt ze Sportingiem.

Ostatecznie Manchester osiągnął porozumienie z lizbońskimi Lwami i postanowił wykupić 39-latka. Amorim podpisał umowę do 30 czerwca 2027 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Portugalczyk w Anglii pojawi się 11 listopada, a więc po spotkaniu United z Leicester w Premier League. Do tej pory poprowadzi Sporting jeszcze w trzech meczach. Pierwszy z nich miał miejsce w piątek.

Po zakończeniu starcia z Estrelą Amorim był obecny na konferencji prasowej, na której wytłumaczył powody decyzji o przenosinach do Manchesteru:

- Niektórzy mówili, że chodzi o pieniądze. To nie jest prawda. Inne kluby były gotowe zapłacić trzykrotnie więcej, ale odmówiłem. To jest klub, do którego chciałem dołączyć.

Ruben Amorim zadebiutuje w roli szkoleniowca United w wyjazdowym meczu z Ipswich (24.11). W starciach z Chelsea, PAOK-iem i Lecester drużynę poprowadzi Ruud van Nistelrooy.