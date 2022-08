fot. PressFocus Na zdjęciu: Wayne Rooney

Casemiro jest jednym z kilku nowych zawodników Man Utd, który trafił do ekipy z Old Trafford tego lata. Transakcję z udziałem Brazylijczyka skomentował Wayne Rooney w rozmowie z The Times.

Casemiro tego lata za krocie trafił do Man Utd

Transakcja z udziałem Brazylijczyka budzi skrajne emocje

Kometarz na temat tego typu ruchu ze strony władz Man Utd wyraził były piłkarz tej ekipy

“Frenkie de Jong byłby lepszym rozwiązaniem”

Casemiro trafił do Man Utd za ponad 70 milionów euro. 30-latek związał się z przedstawicielem Premier League do 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Wayne Rooney dał do zrozumienia, że to nie był dobry ruch w wykonaniu sterników Czerwonych Diabłów.

– Wracamy do potrzeby patrzenia w przyszłość. Idealnie byłoby, gdyby Man Utd pozyskiwał zawodników w wieku od 20 do 25 lat, a Casemiro jest jak Christian Eriksen – był dobrym piłkarzem, ale czy pomoże klubowi wykonać krok do przodu? – pytał retorycznie były reprezentant Anglii.

– Frenkie de Jong, główny cel Erika ten Haga, byłby lepszym wyborem. Wydaje się, że opcja Casemiro pojawiła się znikąd i wygląda na sytuacyjną – byłbym zaskoczony, gdyby był priorytetową opcją, gdy pojawił się w klubie ten Hag. Wygląda na to, że po nieudanej próbie podpisania kontraktu z de Jongiem, Manchester United wziął Casemiro , ponieważ był dostępny – uzupełnił Rooney.

Man Utd po rozegraniu trzech spotkań ligowych ma na swoim koncie trzy punkty. W dwóch pierwszych kolejkach piłkarze Czerwonych Diabłów przegrywali kolejno z Brighton Howe & Albion (1:2) oraz Brentford (0:4). Tymczasem jedyną wiktorię podopieczni Erika ten Haga zanotowali w starciu z Liverpoolem (2:1). W najbliższą sobotę na drodze Czerwonych Diabłów stanie natomiast Southampton. Mecz odbędzie się o 13:30.

Czytaj więcej: Casemiro odmieni mentalność w Man Utd? “Chcę pokazać swój bojowy charakter”