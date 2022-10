PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Erik ten Hag potwierdził, że Anthony Martial będzie mógł wystąpić w niedzielnym meczu Premier League, w którym Manchester United zmierzy się z Newcastle United. Media są przekonane, iż może to być jednoznaczne z powrotem Cristiano Ronaldo na ławkę rezerwowych Czerwonych Diabłów.

Martial doznał urazu w meczu z Evertonem

Z powodzeniem zastępował go Cristiano Ronaldo

Francuz wróci do gry w niedzielę, co może sprawić, że Portugalczyk znów znajdzie się poza składem

Martial posadzi Ronaldo na ławce rezerwowych?

Anthony Martial doznał kontuzji w pierwszej połowie wygranego przez Manchester United 2:1 meczu z Evertonem w zeszłym tygodniu i musiał zostać zastąpiony przez Cristiano Ronaldo. Ten Hag ma nadzieję, że francuski napastnik będzie gotowy do gry w najbliższym meczu Czerwonych Diabłów.

Portugalczyk skorzystał na kontuzji Francuza. Po tym, jak w ogóle nie pojawił się na placu gry w derbach z Manchesterem City wystąpił w obu spotkaniach Ligi Europy z Omonią Nikozja, a także spędził na placu gry 62 minuty w pojedynku z Evertonem, w którym Ronaldo zdobył zwycięskiego gola.

– Wszystko wskazuje na to, że Anthony Martial będzie gotowy do gry w niedzielę. Jednak z ostateczną oceną musimy się jeszcze wstrzymać – przyznał Ten Hag.

– Wierzymy, że Martial będzie mógł zagrać. Jeśli, jednak tak się nie stanie to mam do dyspozycji innych graczy, którzy wielokrotnie udowadniali, że potrafią mieć olbrzymi wkład w przebieg spotkania. Nasz skład jest konkurencyjny – dodał menedżer Manchesteru United.

Martial wrócił po kontuzji do składu United na mecz z City sadzając w nim na ławkę rezerwowych Ronaldo. Ze względu na kolejny uraz francuskiego napastnika do łask wrócił Portugalczyk, jednak teraz ponownie może nie załapać się do wyjściowej jedenastki. Dziennikarze podkreślają, że występuje znacząca zależność między tą dwójką graczy pod wodzą Ten Haga.

Manchester United po starciu z Evertonem, kolejne spotkanie rozegra 19 października przeciwko Tottenhamowi.

Zobacz również: Ważny gracz Manchesteru City przedłużył kontrakt