Ronaldo pomoże Manchesterowi United w kluczowym meczu

PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Manchester United czeka w sobotę bardzo ważne spotkanie w walce o miejsca premiowane występami w Lidze Mistrzów. Czerwone Diabły zmierzą się na wyjeździe z Arsenalem, a w spotkaniu tym drużynie Ralfa Rangnicka będzie mógł pomóc Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo wróci do składu Manchesteru United na sobotnie spotkanie z Arsenalem

Portugalczyk wznowił już treningi po krótkiej przerwie spowodowanej rodzinną tragedią

Sobotni mecz Arsenal – Manchester United rozegrany zostanie o 13:30

Ronaldo wraca do gry

Portugalczyk na początku tego tygodnia spotkała rodzinna tragedia. Ronaldo, który wraz swoją partnerką spodziewali się bliźniaków, poinformował, że jedno z jego nowonarodzonych dzieci zmarło.

Ronaldo naturalnie nie wystąpił w środowym meczu z Liverpoolem, ale ma być do dyspozycji sztabu szkoleniowego zespołu na sobotnie spotkanie z Arsenalem. Piłkarz wrócił w środę do treningów z zespołem i jest gotowy pomóc drużynie w bardzo ważnym meczu w Londynie.

– Cristiano Ronaldo jest znów dostępny, trenował z nami – poinformował tymczasowy menedżer Manchesteru United Ralf Rangnick.

Manchester United z 54 punktami na koncie zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli Premier League. Wyprzedzające go drużyny Tottenhamu Hotspur i Arsenalu mają na swoim koncie trzy punkty więcej, a także jeden mecz do rozegrania więcej. Na Old Trafford zdają sobie sprawę, że strata punktów w sobotnim spotkaniu na Emirates Stadium może oznaczać dla zespołu pożegnanie się z marzeniami o występach w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.

Zobacz także: Manchester United ogłosił nazwisko nowego trenera

Arsenal Manchester United 2.14 3.60 3.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2022 15:27 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin