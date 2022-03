fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nie zagra w niedzielnym hicie 28. kolejki Premier League, w którym Manchester United zmierzy się na wyjeździe z Manchesterem City. The Athletic ujawnił, że Portugalczyk doznał kontuzji.

Manchester United nie będzie mógł liczyć na skuteczność Cristiano Ronaldo w hicie Premier League

Doświadczonego zawodnika z gry wykluczyła kontuzja

W roli wysuniętego napastnika w szeregach Czerwonych Diabłów zagra najpewniej Marcus Rashford

Ronaldo nie pomoże Man Utd na Etihad Stadium

Cristiano Ronaldo wrócił do ekipy z Old Trafford latem minionego roku. Reprezentant Portugalii miał przywrócić blask Czerwonym Diabłom. Kibice aktualnych wicemistrzów Anglii liczyli na skuteczność 37-latka w boju derbowym. The Athletic ujawnił jednak, że Ronaldo nie będzie mógł zagrać przeciwko Obywatelom z powodu kontuzji. Nieobecność Ronaldo to nie jedyny kłopot Ralfa Rangnicka przed starciem z Man City. Z powodu urazu pachwiny wyłączony z gry jest również Edinson Cavani.

Starcie zespołu Josepa Guardioli z Man Utd odbędzie się na Etihad Stadium. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o 17:30. Będzie to 266. spotkanie w tym sezonie w lidze angielskiej. Do końca rozgrywek pozostanie zatem już tylko 114. meczów.

Man City przystąpi do tej batalii, chcąc odnieść drugie z rzędu zwycięstwo. Jednocześnie Obywatele mają nadzieję na 11. w tej kampanii wygrany mecz w roli gospodarza. W tym sezonie w lidze Man City u siebie przegrał dwukrotnie, ulegając Tottenham Hotspur (0:1) i Crystal Palace (0:2).

Ekipa z Old Trafford liczy z kolei na siódme zwycięstwo na wyjeździe. W trakcie kampanii 2021/2022 piłkarze Czerwonych Diabłów na obiektach rywali ponieśli dwie porażki, a ponadto zaliczyli pięć remisów. Man Utd z placu gry na tarczy wracał po starciach z Leicester City (2:4) i Watfordem (1:4).

Manchester City podejdzie do niedzielnej potyczki jako lider ligi angielskiej, legitymujący się 66 punktami. Manchester United plasuje się natomiast na czwartej pozycji z 47 oczkami.

Czytaj więcej: Manchester City – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (06.03.2022)

