Ronaldo: powrót do Man United to moja najlepsza decyzja

Cristiano Ronaldo zanotował fenomenalny debiut po powrocie do Manchesteru United. Portugalczyk strzelił dwa gole, a jego drużyna wygrała z Newcastle 4:1. Po spotkaniu 36-latek wyznał, że ponowne przejście na Old Trafford było najlepszą decyzją w jego życiu.

Ronaldo: chcę stworzyć historię z Manchesterem United

Cristiano Ronaldo w końcówce okna transferowego przeniósł się do Manchesteru United. Powrót napastnika na Old Trafford po dwunastu latach był wielkim wydarzeniem, a sam zawodnik szybko udowodnił, że nie zapomniał, jak zdobywa się bramki na boiskach Premier League. W ponownym debiucie przeciwko Newcastle United ustrzelił dublet, a jego zespół wygrał 4:1.

– Decyzja o powrocie do Manchesteru United była najlepszą, jaką podjąłem. To był idealny moment. Chcę stworzyć tu historię. Pomóc Manchesterowi uzyskiwać świetne rezultaty i wygrywać trofea – powiedział Ronaldo w rozmowie z Telefoot. – Musimy budować pewność siebie. Drużyna musi być dojrzała, jeśli chce wygrać Premier League i Ligę Mistrzów – określił zaś ambicje Czerwonych Diabłów w wywiadzie pomeczowym.

Zachwycony z możliwości ponownej gry z Portugalczykiem jest Raphael Varane. Francuz występował z pięciokrotnym zdobywcą Złotej Piłki przez siedem lat w barwach Realu Madryt.

– Gra z najlepszymi to wielka przyjemność. Cristiano to wspaniały profesjonalista. Fizycznie zawsze jest w najlepszej formie i ma ogromną jakość wykończenia. To, co wniesie do drużyny, to zwycięska mentalność – uważa środkowy obrońca.

Czerwone Diabły rozpoczną swoją przygodę z tegoroczną Ligą Mistrzów wtorkowym spotkaniem z Young Boys Berno.

