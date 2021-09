Ronaldo spędził pierwszy dzień w Man Utd po powrocie

Cristiano Ronaldo spędził we wtorek 7 września pierwszy dzień w Man Utd od powrotu do tego klubu. Informacja w tej sprawie pojawiła się na łamach oficjalnej strony internetowej. Było to możliwe, bo zawodnik po obejrzeniu żółtej kartki w ostatnim meczu reprezentacji Portugalii, jest zawieszony i nie może zagrać w boju przeciwko Azerbejdżanowi.

Cristiano Ronaldo tego lata zmienił barwy klubowe

Portugalczyk zdecydował się na rozstanie z Juventusuem i powrót do Man Utd

We wtorek 7 wrześnie 36-latek pojawił się w ośrodku treningowym Czerwonych Diabłów

Ronaldo wrócił do Man Utd

Cristiano Ronaldo w trakcie ostatniego okienka transferowego wrócił do ekipy z Old Trafford. Manchester United pozyskał piłkarza z Juventusu za 15 milionów euro plus osiem milionów euro w formie bonusów. Tymczasem dopiero dzisiaj piłkarz pojawił się angielskim klubie.

Ronaldo między innymi spotkał się z menedżerem Czerwonych Diabłów Ole Gunnarem Solskjaerem w jego biurze. Ciekawa jest natomiast wiadomość opublikowana przez biuro prasowe klubu z Old Trafford. Sugeruje ona, że Portugalczyk może zagrać już w sobotnim starciu ligowym przeciwko Newcastle United.

“W obliczu wyzwań, które będą miały miejsce w krajowych rozgrywkach, jak i w europejskich pucharach w niedalekiej przyszłości, w tym sobotniego meczu Premier League z Newcastle United i wtorkowej potyczki Ligi Mistrzów z Young Boys, mamy nadzieję, że napastnik będzie gotowy do pomocy drużynie. Wierzymy jednocześnie w natychmiastowy wpływ piłkarza na postawę zespołu” – czytamy na łamach oficjalnej strony internetowej Man Utd.

