Cała Europa żyje telenowelą związaną z chęcią odejścia z Manchester United, Cristiano Ronaldo. Tymczasem The Sun ujawnił, że Portugalczyk otrzymał od Czerwonych Diabłów sowitą premię, nim ogłosił zamiar opuszczenia Old Trafford.

Za zobowiązania reklamowe oraz realizację celów indywidualnych, Cristiano Ronaldo otrzymał premię w wysokości 900 tys. funtów

Dopiero po jej otrzymaniu ogłosił, że latem chce opuścić Manchester United

Część osób na Old Trafford jest zdegustowana zachowaniem portugalskiego napastnika

Tajemnicza premia Ronaldo

Na początku lipca Cristiano Ronaldo zakomunikował władzom Manchester United, że chce opuścić klub, w związku z brakiem awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Agent CR7, Jorge Mendes rozpoczął już gorączkowe poszukiwania nowego zespołu dla swojego klienta, co nakazuje stwierdzić, że decyzja 37-letniego napastnika jest nieodwołalna.

The Sun donosi jednak, że nim CR7 poinformował włodarzy z Old Trafford o chęci odejścia, zainkasował jeszcze niemałą premię. Mówi się o kwocie ok. 900 tys. funtów. Owa kwota to zobowiązania wynikające z umów sponsorskich, a także realizacja niektórych celów indywidualnych, które 189-krotny reprezentant Portugalii miał zapisane w swoim kontrakcie. Niemniej, zaraz po tym jak Ronaldo pobrał premię, a później ogłosił, że chce odejście, w zespole 20-krotnych mistrzów Anglii zapanował niesmak.

– Wszystkie umowy zostały rozliczone na początku lipca, a później Ronaldo ogłosił, że chce odejść. Nie zrobił oczywiście niczego złego, ale niektórzy uważają, że to nie przypadek, że nie ujawnił swojego pragnienia wcześniej – powiedział The Sun anonimowo jeden z pracowników MU.

W chwili obecnej największe szanse na kupno Ronaldo zdają się mieć PSG. Bayern Monachium, który także badał wstępnie sytuacje Portugalczyka, stoi jednak na stanowisko, że ów transfer byłby sprzeczny z klubową polityką transferową. Z kolei w Chelsea FC obawiają się, że Ronaldo po roku znudzą się występy w Londynie i znów będzie chciał odejść gdzieś indziej.

