Gabriel Jesus przeniósł się tego lata do Arsenalu i zaimponował już na starcie sezonu 2022/2023. Głos na temat napastnika zabrał jego rodak Ronaldinho, który zarzucił Manchesterowi City niewłaściwe traktowanie.

Gabriel Jesus trafił do Europy w styczniu 2017 roku

Po kilku latach w Manchesterze City przeniósł się do Arsenalu za kwotę nieco ponad 50 milionów euro

W dwóch ligowych spotkaniach Brazylijczyk strzelił 2 bramki i zaliczył 2 asysty

Gabriel Jesus zasługiwał na więcej

Manchester City pozyskał tego lata Erlinga Haalanda, w związku z czym musiał uszczuplić nieco liczną ofensywę. Z klubu odszedł między innymi Gabriel Jesus, kończąc tym samym 5,5-letnią przygodę z ekipą mistrza Anglii. Nowym pracodawcą Brazylijczyka został Arsenal, który zakupił go za nieco ponad 50 milionów euro.

Jesus szybko znalazł się na ustach całej Premier League, bowiem zaliczył świetny start sezonu. W rywalizacji z Leicester City strzelił 2 bramki i zaliczył 2 asysty, prowadząc Kanonierów do zdobycia trzech punktów. O obecnej dyspozycji swojego rodaka wypowiedział się legendarny Ronaldinho, wrzucając spory kamyczek do ogródka Manchesteru City.

Kiedy Gabriel przyszedł do Manchesteru City, to powiedziałem, że będzie jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Gdy dostawał szansę, to pokazywał, do czego jest zdolny. W Manchesterze City nigdy nie okazano mu miłości, na jaką zasługuje piłkarz o jego umiejętnościach – mówi były zawodnik FC Barcelony.

Ronaldinho wyznał także, czego spodziewa się po Jesusie w sezonie 2022/2023. Uważa, że przenosiny do Arsenalu przyniosą mu jedynie same korzyści.

Jesus w Arsenalu dostał szansę bycia centralną postacią drużyny. Trener i kibice okazali mu miłość. Już im za to odpłaca. W tym sezonie oczekuję od Jesusa wielkich rzeczy. Będzie nie tylko jednym z najlepszych graczy w Premier League, ale też w Europie – przekonuje.

