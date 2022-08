fot. PressFocus Na zdjęciu: Milan Skriniar

Transfer Milana Skriniara do Paris Saint-Germain znacząco się oddalił. Inter Mediolan nie zamierza akceptować oferty mistrzów Francji, gdyż nie spełnia ona finansowych żądań. Niewykluczone, że środkowy defensor podpisze nowy kontrakt we Włoszech.

Inter nie chce rozstawać się ze Skriniarem

Milan Skriniar od kilku sezonów łączony jest z transferem do innego europejskiego giganta. Czołowy defensor Serie A budził zainteresowanie klubów z Premier League, choć nieoczekiwanie to Paris Saint-Germain było najbliżej zgarnięcia go tego lata.

Plan był prosty. Inter Mediolan pozyska Gleisona Bremera, co uruchomi przenosiny Skriniara do Paryża. Na ostatniej prostej brazylijski obrońca zdecydował się wybrać Juventus, a transfer Słowaka stanął pod znakiem zapytania. Inter chciał wstrzymać ten ruch przynajmniej do czasu znalezienia jakościowego następcy.

Ta sztuka do tej pory się nie udała. Opcji na rynku coraz mniej, a paryżanie się niecierpliwią. Aktualnie na stole leży oferta wynosząca 50 milionów euro plus bonusy, ale dla Włochów to za mało. Inter oczekuje zdecydowanie większej kwoty, na co niekoniecznie będzie w stanie pozwolić sobie francuski gigant.

Coraz bardziej prawdopodobna wydaje się na ten moment opcja, że Skriniar zostanie w Interze Mediolan na kolejny sezon. Mało tego, włodarze wyrażają chęć podpisania z nim nowego kontraktu. Obecna umowa obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku i stawia klub w niekorzystnej sytuacji.

27-latek ma na swoim koncie 216 występów w ekipie “Nerrazzurich”. Dopóki nie sfinalizuje się jego przeprowadzka, sztab szkoleniowy zamierza na niego stawiać. Inauguracyjny mecz ligowy przeciwko Lecce również zaczął od pierwszej minuty.

