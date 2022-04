fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United wydawał się zdecydowanym faworytem do zatrudnienia Erika ten Haga. Tymczasem ciekawe doniesienia przekazał The Telegraph, sugerując, że Holender jest też w kręgu zainteresowania władz RB Lipsk.

Erik ten Hag wydawał się murowanym faworytem do zastąpienia Ralfa Rangnicka w Man Utd

The Telegraph przedstawił wieści, że Holender znalazł się na celowniku klubu z Bundesligi

RB Lipsk ma plan, aby pokrzyżować szyki ekipie z Premier League

Ten Hag nie tylko łączony z Man Utd

Manchester United tylko do końca trwającej kampanii będzie prowadzony przez Ralfa Rangnicka. Latem Niemiec ma objąć jedno ze stanowisk kierowniczych w klubie z Old Trafford. Tymczasem stery nad zespołem Czerwonych Diabłów ma przejąć nowy menedżer.

W ostatnim czasie nie brakowało medialnych doniesień, sugerujących, że następcą Rangnicka zostanie Erik ten Hag. Sensacyjne informacje w sprawie trenera podaje natomiast The Telegraph, dając do zrozumienia, że przyszłość aktualnego opiekuna Ajaxu w Man Utd nie jest jeszcze przesądzona. Wszystko dlatego, że do gry o trenera włączył się jeden z klubów Bundesligi.

The Telegraph twierdzi, że ten Hag w ubiegłym tygodniu w trakcie spotkania z przedstawicielami Man Utd przedstawił swoje warunki. Wszystko wskazywało na to, że Holender pokonał konkurencję w postaci Mauricio Pochettino w kontekście przejęcia ekipy z Old Trafford. Okazuje się jednak, że ten Hag jest rozczarowany tym, że nie będzie mógł mieć w Man Utd pełnej kontroli nad polityką transferową klubu. Wydaje się to dziwne, bo 52-latek przez długi czas pracował w przeszłości jako dyrektor sportowy.

Ostatnio natomiast pojawiły się spekulacje, sugerujące, że ten Hag ma jeszcze jedną ofertę w zanadrzu. RB Lipsk podobno celuje w zatrudnienie Holendra, który był na radarze Saksończyków jeszcze zanim do tej ekipy trafił Domenico Tedesco. Niemniej są też sugestie, że tego typu doniesienia mają wywrzeć presję na działaczach klubu z Premier League, aby szybciej dopiął sprawę zatrudnienia Holendra.

