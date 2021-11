Man United wybrał nowego menedżera! Niecodzienna umowa

PressFocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

The Athletic donosi, że Ralf Rangnick zostanie tymczasowym trenerem Manchesteru United do końca bieżącego sezonu. Po tym okresie doświadczony Niemiec pozostanie na Old Trafford w roli doradcy.

Ralf Rangnick poprowadzi Manchester United do końca sezonu

Po tym okresie Niemiec pozostanie w klubie przez dwa lata w roli doradcy

Kwestie biurokratyczne uniemożliwią 63-latkowi poprowadzenie zespołu już przeciwko Chelsea. Zadebiutuje w kolejnym meczu

Ralf Rangnick zostanie tymczasowym trenerem Manchesteru United!

David Ornstein z The Athletic nie ma wątpliwości – Manchester United znalazł nowego tymczasowego szkoleniowca. Zostanie nim Ralf Rangnick, który od lipca pracował jako szef do spraw sportu i rozwoju w Lokomotiwie Moskwa. Rosyjski klub nie robił problemów Niemcowi i zwolnił go z obowiązującego jeszcze przez trzy lata kontraktu.

🚨 EXCLUSIVE: Man Utd reach agreement with Ralf Rangnick to become interim manager. 6mnth contract then 2yr consultancy. Deal subject to Lokomotiv Moscow approval. Work permit process prevents 63yo leading #MUFC v Chelsea. W/ @lauriewhitwell @TheAthleticUK https://t.co/wjQyiRzfeE — David Ornstein (@David_Ornstein) November 25, 2021

Rangnick podpisze z Czerwonymi Diabłami osobliwą umowę. Do końca sezonu pozostanie pierwszym szkoleniowcem drużyny. Po tym okresie przez dwa lata będzie pełnił funkcję doradcy. Nic w tym dziwnego. Choć w trwającej od niemal czterech dekad karierze trenerskiej Rangnick święcił triumfy i jest uznawany za nauczyciela dla takich tuzów, jak Juergen Klopp i Thomas Tuchel, ostatnio dał się zapamiętać z roli dyrektora sportowego RB Lipsk.

Po zatrudnieniu 63-latka możemy spodziewać się, że na Old Trafford pojawi się całkowicie odmienny rodzaj piłki nożnej. Wszak Niemiec jest kultywatorem gegenpressingu. Na ten moment nie istnieje jednak temat zatrudnienia go w roli szkoleniowca stałego. Doświadczony trener ma pomóc Czerwonym Diabłom wrócić na spokojne wody po trudnym początku sezonu, a jednocześnie dać czas właścicielom na wskazanie odpowiedniego następcy.

Jako szkoleniowiec Rangnick sięgnął po osiem trofeów. Po trzy z Schalke (Puchar Niemiec, Puchar Ligi Niemieckiej, Superpuchar Niemiec) i RB Salzburg (po dwa mistrzostwa i Puchary Austrii), wygrał też drugą ligęz Hannoverem 96.

Przeczytaj również: Florentino Perez nie rezygnuje ze starań o zawodnika United.