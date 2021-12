fot. PressFocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Manchester United w niedzielę rozgrywał pierwsze spotkanie pod wodzą Ralfa Rangnicka w Premier League z Crystal Palace. Tymczasem przed tym starciem kilka słów w rozmowie z Goal.com wyraził niemiecki trener, opowiadając o swoich planach na prowadzenie Czerwonych Diabłów.

Ralf Rangnick w niedzielę 5 grudnia 2021 roku zaczął tak naprawdę przygodę z Man Utd

Niemiec opowiedział o swoim planie związanym z pracą w angielskim klubie

Czerwone Diabły w debiucie doświadczonego trenera w roli menedżera ekipy z Old Trafford mierzyły się z Crystal Palace

Rangnick jednoznacznie ws. gry pressingiem przez Man Utd

Manchester United niedawno podjął decyzję o rozstaniu z Ole Gunnarem Solskjaerem. Norwega zastąpił Ralf Rangnick, który w nowej roli zadebiutował w starciu z Orłami na Old Trafford. Doświadczony szkoleniowiec kojarzony jest przede wszystkim z grą wysokim pressingiem.

– Muszę zaakceptować aktualny poziom zespołem. Zawodnicy Man Utd są na tyle doświadczeni i sprytni, aby to sobie uświadomić. Nie mogę zamienić piłkarzy, których mamy w potworów pressingu w dwa, trzy, czy cztery tygodnie – mówił Rangnick cytowany przez Goal.com.

– Muszę poznać zawodników, których mam w zespole. Nie mogę żądać od nich tego, czego nie mogą teraz zrobić. Piłka nożna preferowana przeze mnie nie jest wolnym walcem. Moja filozofia gry jest zbliżona do tej preferowanej przez Juergena Kloppa. To jest żadną tajemnicą – kontynuował Niemiec.

Rangnick, zanim objął stery nad Man Utd, to był szefem sportu i rozwoju w Lokomotiwie Moskwa. Niemiec jednak niedawno otrzymał propozycję od sterników klubu z Old Trafford, aby zostać p.o. menedżera Man Utd do końca trwającej kampanii.

