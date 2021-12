MU – Arsenal: Ronaldo znów bohaterem, kuriozalny błąd Freda

PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Manchester United pokonał u siebie Arsenal (3:2). Dublet zaliczył Cristiano Ronaldo, a Emile Smith-Rowe zdobył jednego z najdziwniejszych goli tego sezonu.

Manchester United wygrał mecz przeciwko Arsenalowi w ramach 14. kolejki Premier League

Fred przeszedł drogę od zera do bohatera, rehabilitując się za kuriozalny błąd

Dublet zaliczył Cristiano Ronaldo

Szalony mecz na Old Trafford, Ronaldo znów prowadzi MU do zwycięstwa

Od pierwszego gwizdka obserwowaliśmy niezwykle żywiołowe spotkanie. Już w drugiej minucie po rzucie rożnym w wykonaniu Martina Odegaarda mógł paść gol, ale piłkę z linii wybił Marcus Rashford. Nie minął kwadrans, gdy Arsenal wyszedł na prowadzenie. I to w niezwykłych okolicznościach. Kanonierzy wykonywali kolejny korner, piłka trafiła do Emile’a Smith-Rowe’a, a ten wolejem skierował ją do bramki. Wówczas na ziemi leżał już David De Gea. Arbiter początkowo nie uznał gola, lecz po konsultacji z VAR-em dostrzegł, że Hiszpana faulował… Fred.

To goście pozostawali stroną dominującą, ale jeszcze przed przerwą Manchester United zdołał wyrównać. Jadon Sancho odnalazł w polu karnym Freda, a tam Brazylijczyk przytomnie oddał Bruno Fernandesowi. Portugalczyk, po rękach Aarona Ramsdale’a, ale znalazł drogę do bramki.

Po zmianie stron Czerwone Diabły nie spuściły z tonu. Prawym skrzydłem pomknął Marcus Rashford i płasko odegrał do Cristiano Ronaldo, któremu pozostało wbić piłkę z najbliższej odległości. Kanonierzy nie poddali się jednak. Po chwili po składnej akcji remis przywrócił Martin Odegaard. W 70. minucie gospodarze zadali ostateczny cios. Fred został sfaulowany przez norweskiego pomocnika, a arbiter podyktował rzut karny. Ten z łatwością go wykorzystał, zapewniając swojej drużynie komplet punktów. Fred zaliczył asystę i wywalczył jedenastkę, czyli można uznać, że błąd z początku spłacił wyrównał z nawiązką.

Szalony mecz, prowadzony w wysokim tempie. Manchester United musi cieszyć się ze zwycięstwa i formy Ronaldo, ale Arsenal nie ma się czego wstydzić.