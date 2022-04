Rangnick zmieni taktykę, aby uratować sezon?

PressFocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Brytyjskie media zastanawiają się, czy Ralf Rangnick zdecyduje się zmienić taktykę na ostatnie mecze Premier League, aby uratować sezon. Nadzieje Czerwonych Diabłów na zakończenie rozgrywek w TOP 4 coraz bardziej ulatują, a ostatnia ligowa porażka z walczącym o utrzymanie Evertonem nie napawa optymizmem.

Manchester United oddala się od TOP 4 Premier League po ostatniej porażce z Evertonem

Czerwone Diabły zmagają się z licznymi kontuzjami środkowych pomocników

Brytyjskie media zastanawiają się nad słusznością zmiany ustawienia środka pola w związku z urazami graczy

Kryzys w środku pola Manchesteru United

Czerwonym Diabłom brakowało w tym spotkaniu siły rażenia w ofensywie, brakowało spójności między formacjami, a gol został stracony zbyt łatwo przez spore dziury między formacjami. Można już napisać, że Manchester United zmaga się z pewnego rodzaju kryzysem w środku pola związanym z kontuzjami, a w ostatnim pojedynku z powodu urazu już w pierwszej części gry murawę musiał opuścić Fred.

Brak defensywny pomocników sprawia, że brytyjskie media zastanawiają się nad słusznością zmiany formacji. Sugerują, że Ralf Rangnick powinien pozostawić formację 4-2-3-1 z powodu braku dostępnych piłkarzy do tej taktyki. Według dziennikarzy bardziej pasującą byłaby formacja 4-3-3 lub 4-2-2-2. W pierwszej opcji potrzebny jest jeden defensywny pomocnik, a zawodnicy grają bliżej siebie, dzięki czemu jest mniej przestrzeni w środku pola.

Drugą opcję niemiecki menedżer stosował podczas swoich pierwszych pięciu meczów w Premier League, z których wygrał aż cztery. Ale jedyna porażka z Wolverhampton sprawiła, że Rangnick porzucił to ustawienie. W tej formacji ofensywni pomocnicy zajmują węższe pozycje niż skrzydłowi w przypadku ustawienia 4-2-3-1, a co za tym idzie zawężają pole gry w defensywie. Takie ustawienie stwarzałoby też więcej możliwość do wykorzystania Paula Pogby, który zdaniem mediów w obecnym ustawieniu nie prezentuje w pełni swoich umiejętności.

Obecnie Manchester United zajmuje dopiero siódmą pozycję w tabeli Premier League. Do czwartego Tottenhamu traci już sześć punktów. Do końca sezonu pozostało siedem ligowych kolejek. Patrząc na dobrą formę ekipy Antonio Conte oraz niezłe wyniki Arsenalu, który także wyprzedza Czerwone Diabły, ekipie z Manchesteru będzie niezwykle ciężko o awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

