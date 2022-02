fot. PressFocus Na zdjęciu: Leonardo i Nasser Al-Khelaifi

Paris Saint-Germain w najbliższych miesiącach niewykluczone, że zmieni nie tylko trenera, ale również dyrektora sportowego. Francuskie media sugerują, że Leonardo może zostać niebawem zastąpiony przez Fabio Paraticiego w ekipie ze stolicy Francji.

PSG myślami jest przy zmianach, które mog,a dotknąć klub latem

FootMercato podaje, że pewny swojej przyszłości w PSG nie może byc Leonardo

Brazylijczyka może zamienić Fabrizio Paratici

Leonardo poniesie konsewkencje nieudanych ruchów transferowych?

Paris Saint-Germain latem czeka prawdopodobnie przebudowa składu. Szeregi aktualnych wicemistrzów Ligue 1 może pożegnać Kylian Mbappe. Mistrz świata z 2018 roku może opuścić PSG na zasadzie wolnego transferu.

Władze paryżan robią, co w ich mocy, aby przekonać Mbappe do podpisania nowego kontraktu. Porozumienia jednak jak nie było, tak nie ma. Jeśli zatem piłkarz rozstanie się z PSG, to ktoś będzie musiał zapłacić za to głową. Wyglada na to, że zwolniony może zostać Leonardo.

Dyrektor sportowy podpadł już kilkoma ruchami transferowymi, które nie sprawdzają się w stolicy Francji. PSG za kadencji Brazylijczyka wzmocnili: Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum, czy Sergio Ramos. Ostatecznie każdy z piłkarzy jest postrzegany jako niewypał transferowy.

Były trener Interu Mediolan i Milanu zasłynął też z tego, że zwolnił z klubu Thomasa Tuchela, który sześć miesięcy później wygrał Ligę Mistrzów jako menedżer The Blues. Tymczasem PSG nie było w stanie wywalczyć mistrzostwa Francji w sezonie 2020/2021, uznając wyższość Lille na finiszu rozgrywek.

FootMerrcato twierdzi, że pozyska Leonardo w klubie z Paryża jest już tak mocna, jak wcześniej. Prezydent klubu Nasser Al Khelaifi rozważa podobno alternatywne opcje na stanowisko Brazylijczyka. Jednym z kandydatów jest Fabio Paratici, który latem minionego roku trafił do Tottenhamu Hotspur po 11 latach spędzonych w Juventusie.

