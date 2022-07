fot. PressFocus Na zdjęciu: Anthony Martial

Man Utd według informacji Manchester Evening News nie będzie próbować sprzedawać Anthony’ego Martiala tego lata. Menedżer Czerwonych Diabłów Erik ten Hag postanowił zatrzymać Francuza w drużynie, a decyzja w tej sprawie została podjęta jeszcze przed startem tournee.

Anthony Martial wygląda nato, że tego lata nie rozstanie się z Man Utd

Manchester Evening News przekonuje, że trener Erik ten Hag podjął decyzję w sprawie zawodnika

Francuz ma kontrakt z klubem do końca czerwca 2024 roku

Martial z kolejną szansą w Man Utd

Man Utd w sezonie 2022/2023 ma poprawić swoje notowania względem poprzedniej kampanii. Zawodnicy Czerwonych Diabłów pod wodzą Erika ten Haga, mają wrócić na szczyt i wygląda na to, że pomóc zespołowi w tym ma Anthony Martial.

Manchester Evening News twierdzi, że 30-krotny reprezentant Francji, który ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Sevilli, ma otrzymać kolejną szansę zabłyśnięcia w ekipie z Old Trafford. Wpływ na taki obrót wydarzeń ma jednak to, że zawodnik nie budził odpowiedniego zainteresowania na rynku transferowym. Tym samym pojawiły się atrakcyjne propozycje w sprawie zawodnika.

Martial strzelił jednego gola w trakcie trzech sparingów Man Utd przed startem nowej kampanii. Zawodnik trafił do klubu z Old Trafford w 2015 roku z AS Monaco za 60 milionów euro. Jak na razie legitymuje w angielskiej ekipie bilansem 269 występów, w których zdobył 79 bramek.

Obecna umowa środkowego napastnika z Man Utd obowiązuje do 2024 roku. Rynkowa wartość Martiala to natomiast 16 milionów euro.

