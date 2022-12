Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo w listopadzie opuścił Manchester United. Christian Eriksen żałuje, że Portugalczyk nie gra już na Old Trafford.

Od listopada Cristiano Ronaldo jest bez klubu

Manchester United rozstał się z Portugalczykiem

Christian Eriksen docenia, że mógł być w drużynie z 37-latkiem

Eriksen skomentował odejście Ronaldo

Manchester United w listopadzie rozstał się z Cristiano Ronaldo. Zakończenie umowy nastąpiło za porozumieniem stron. Portugalczyk dostał zatem to, czego chciał. Jego relacje z klubem pozostawiały wiele do życzenia. 37-latek był rozczarowany między innymi tym, że jest tylko rezerwowym. W tym sezonie strzelił on trzy gole oraz zaliczył dwie asysty.

Ronaldo w bieżącej kampanii nie dawał wiele drużynie. Mimo tego braku Portugalczyka na Old Trafford żałuje Christian Eriksen. Duńczyk docenia jednak to, że miał przyjemność grać w drużynie z tak świetnym piłkarzem.

– Jest nam przykro, że Cristiano Ronaldo nie jest już częścią naszej drużyny. Jego osiągnięcia i jego nazwisko w każdym klubie są wyjątkowe. Miałem to szczęście, że mogłem z nim grać w trakcie mojej kariery i jest to bardzo fajne. Futbol nie stoi w miejscu. Po kolejnym meczu ludzie zapomną, jak było wcześniej. Teraz koncentrujemy się na tym, że go z nami nie ma – rzekł pomocnik Manchesteru United.

Bez Cristiano Ronaldo w drużynie, Manchester United rozegrał na razie dwa mecze. Czerwone Diabły na swoją korzyść rozstrzygnęły oba pojedynki. Najpierw awansowały do ćwierćfinału Pucharu Ligi Angielskiej, a niedawno pokonały Nottingham.

Czytaj także: Ten Hag rozczarowany przeprowadzką Gakpo do Liverpoolu