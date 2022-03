Premier League zniknie z rosyjskiej telewizji

Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Premier League

Władze Premier League analizują umowę zawartą z rosyjską telewizją i są przekonane, że od przyszłego weekendu liga angielska zniknie z rosyjskiej telewizji. Prawnicy szukają argumentu prawnego pozwalającego na zerwanie umowy.

Premier League chce zerwać umowy na transmisję meczów w Rosji

Obecnie trwają analizy kontraktów

Wszystko wskazuje na to, że najbliższy weekend będzie ostatnim dla rosyjskich fanów, kiedy będą mogli obejrzeć rozgrywki ligi angielskiej w telewizji

Władze Premier League analizują kontrakty, aby móc je zerwać

Przemawiając na evencie biznesowym dyrektor naczelny Premier League Richard Masters stwierdził, że “obecna umowa dotycząca praw transmisji ligi angielskiej na terenie federacji rosyjskiej jest skrupulatnie analizowana”. Władze ligi są przekonane, ze angielskie rozgrywki znikną z rosyjskiej telewizji. W ten weekend mecze będą jeszcze pokazywane, ponieważ jest zbyt mało czasu na rozwiązanie umowy, ale od następnej kolejki rosyjscy kibice nie będą już mieli możliwość obejrzenia zmagań na Wyspach Brytyjskich.

W obecnej sytuacji Premier League musi znaleźć powód prawny do rozwiązania umowy. Jednak do końca obecnej umowy z Rambler Media, której właścicielem jest Sbierbank pozostały tylko trzy miesiące. Na Sberbank nałożono sankcje zarówno w Wielkiej Brytanii jak i Stanach Zjednoczonych w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Lokalne raporty sugerują, że roczna umowa, dzięki której spotkania są transmitowane na platformie Okko Sport jest warta około siedmiu milionów euro.

Premier League ma także kontrakt z telewizją Match TV, która jest własnością Gazprom Media należącego do Gazprombanku. Sześcioletnia umowa wchodzi w życie wraz z początkiem sezonu 2022-23 i jest warta około 50 mln euro. Warto dodać, że Match TV zostało uruchomione w Rosji z polecenia Władymira Putina i reguluje to odpowiedni dekret.

– W odniesieniu do naszych międzynarodowych kontraktów nadawczych w Rosji. Obecnie są one w trakcie analizy. Pod wieloma względami chciałbym, aby Rosjanie zobaczyli w ten weekend moc emocji związanych z Premier League i angielskim futbolem. Przyglądamy się im bardzo uważnie pod kątem zawieszenia lub zerwania umowy, biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności – powiedział Masters, co jednoznacznie sugeruje, że władze ligi robią wszystko, aby rozwiązać umowy z rosyjską stroną.

Premier League planuje w najbliższy weekend ogólnokrajowy dowód poparcia dla Ukrainy. Kapitanowie drużyn nałożą opaski w barwach narodowych Ukrainy, a na banerach reklamowych LED rozstawionych wokół murawy będą wyświetlone słowa wsparcia.

