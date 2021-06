Tottenham Hostpur jest cały czas w trakcie poszukiwania nowego trenera. Najnowsze doniesienia Gianluki Di Marzio wskazują, że sternicy The Spurs zaczęli rozmowy z Gennaro Gattuso. Jest to następstwem przede wszystkim tego, że pojawiły się trudności w rozmowach z Paulo Fonseką, podaje znany włoski dziennikarz sportowy.

Tottenham chce zatrudnić Gattuso

Tottenham Hotspur od momentu, gdy rozstał się definitywnie z Jose Mourinho, nie potrafi znaleźć następcy Portugalczyka. Na celowniku działaczy klubu z Londynu znajdowali się już: Julian Nagelsmann, Hansi Flick, czy ostatnio Paulo Fonseca. Ostatecznie z żadnym z wymienionych nie udało się dojść do porozumienia.

Najnowsze doniesienia w sprawie ewentualnego następcy The Special One w Tottenhamie sugerują, że może nim zostać Gennaro Gattuso. Włoch właśnie rozwiązał kontrakt z Fiorentiną po zaledwie trzech tygodniach. Tym samym anulowano umowę, która miała wejść w życie 1 lipca. Wygląda jednak na to, że były trener Napoli na brak zainteresowania nie może narzekać.

Gianluka Di Marzio na łamach Twittera podał, że z Gattuso skontaktowali się już sternicy Tottenhamu, widząc we Włochu menedżera The Spurs. 43-latek w ostatnim sezonie Serie A zajął z drużyną z Neapolu piąte miejsce w tabeli, które jest premiowane grą w Lidze Europy. Szanse na występy w Lidze Mistrzów piłkarze Azzurrich zaprzepaścili w ostatniej kolejce. Gattuso jako trener pracował także w Palermo, czy Milanie.

Największym sukcesem byłego reprezentanta Włoch i mistrza świata z 2006 roku w pracy szkoleniowej jest Puchar Włoch wywalczony w 2020 roku z Napoli.

