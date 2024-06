Premier League ostrzega angielskie kluby. Mogą posypać się kary

Wymiany zawodników między tymi samymi drużynami, zdają się wracać do mody wśród niektórych klubów Premier League. Ostatnie transakcje między Evertonem a Aston Villą wzbudziły zainteresowanie i kontrowersje. Według "BBC", władze ligi napisały oficjalny list do wszystkich drużyn.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Jackson, Tim Iroegbunam

Kontrowersyjne wymiany zawodników w Premier League

Everton i Aston Villa dokonali wymiany zawodników w ubiegłym tygodniu, która dotyczyła Tima Iroegbunama i Lewisa Dobbina, przy czym oba kluby zapłaciły opłatę transferową w wysokości około 10 milionów funtów. Villa była również bliska podpisania kontraktu z Ianem Maatsenem z Chelsea, a Omari Kellyman miał przejść w drugą stronę, choć ten transfer jeszcze nie doszedł do skutku.

Mimo że żaden z wymienionych klubów nie naruszył przepisów, co najmniej jeden klub wyraził obawy dotyczące potencjalnego wykorzystywania wymian zawodników do obejścia przepisów Profit and Sustainability Rules (PSR) Premier League.

Według “BBC Sport”, Premier League wysłała list do wszystkich 20 klubów członkowskich, aby wyjaśnić zasady dotyczące uczciwej wyceny zawodników zaangażowanych w transfery. List ostrzega kluby, że jeśli opłaty transferowe zostaną uznane za “sztucznie zawyżone”, to część opłaty będzie musiała zostać zwrócona przez klub sprzedający.

List Premier League został wysłany na kilka dni przed 30 czerwca, który niektórzy nazywają “mini-dniem zamknięcia”, ponieważ jest to koniec okresu rozliczeniowego dla najnowszego okresu finansowego fair play, a wiele klubów chce zakończyć transakcje przed tym terminem, aby zagwarantować zgodność z PSR.

Premier League będzie ściślej monitorować transakcje między klubami

Popularność, ale również kontrowersje wokół wymian zawodników, wynikają z tego, jak transfery są wprowadzane do bilansów w kontekście PSR i finansowego fair play. Jeśli klub A podpisuje kontrakt z zawodnikiem za 10 milionów funtów i sprzedaje innego zawodnika za 10 milionów funtów, pieniądze zapłacone można amortyzować przez cały okres trwania kontraktu, ale kwota otrzymana może być natychmiast wprowadzona do bilansu jako czysty zysk w przypadku zawodników akademii.

Dlatego dwie drużyny handlujące zawodnikami akademii za znaczne opłaty transferowe i umieszczające ich na długoterminowych kontraktach mogą potencjalnie uzyskać ogromny wzrost w zakresie zgodności z PSR.

Premier League w swoim liście ostrzega, że kluby mogą zostać poproszone o dostarczenie informacji i dowodów, aby pomóc w ustaleniu, czy transakcja powinna być uznana za przeprowadzoną na warunkach rynkowych. To ostrzeżenie jest sygnałem, że liga będzie ściślej monitorować tego rodzaju transakcje, aby zapobiec potencjalnym nadużyciom i zapewnić uczciwość w zakresie zgodności z przepisami finansowymi.

