Powrót Polaka do kadry i treningu. “Miło Cię widzieć!”

Jakub Moder został zgłoszony przez Brighton do kadry na mecze Premier League. To znakomita informacja, nie tylko dla Mew, ale także dla reprezentacji Polski. Klub z The Amex w mediach społecznościowych nie ukrywa radości z powrotu pomocnika na murawę.

IMAGO / PRiME Media Images Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder na treningu. Brighton nie kryje radości

Jakub Moder w kwietniu 2022 roku doznał poważnej kontuzji kolana – środkowy pomocnik zerwał więzadła krzyżowe. Reprezentant Polski przeszedł operację, po której rozpoczął rehabilitacją. Niestety, powrót do zdrowia mocno się przedłużył i były zawodnik Lecha stracił cały sezon 2022/23.

Na szczęście Moder w końcu doczekał się niezwykle ważnego momentu – Polak został zgłoszony do rozgrywek Premier League i już niedługo powinniśmy go zobaczyć na ligowych boiskach.

Brighton nie kryje radości – w mediach społecznościowych klubu pojawił się post ze zdjęciem 24-latka z treningu. Fotografia jest podpisana Great to see you, Jakub! (Miło Cię widzieć, Jakubie!). Ponadto oznaczono profil reprezentacji Polski – w końcu powrót Modera do gry to także niezwykle istotna wiadomość dla narodowej kadry.