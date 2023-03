PressFocus Na zdjęciu: Christian Eriksen

Rehabilitacja Eriksena przebiega pomyślnie

31-latek jest już bliski powrotu na boisko

Pomocnik w kwietniu ma wrócić do gry

Ten Hag podał datę powrotu Eriksena

Erik ten Hag w najnowszej rozmowie z klubową telewizją Manchesteru United wypowiedział się na temat stanu zdrowia Christiana Eriksena. Duńczyk pauzuje od lutego po tym, jak doznał poważnej kontuzji stawu skokowego.

– Spodziewamy się powrotu Christiana Eriksena w kwietniu, on wkrótce do nas wróci. Jego rehabilitacja przebiega naprawdę dobrze. Czyni postępy i musimy zobaczyć, jak to się rozwinie w najbliższych tygodniach – przyznał Erik ten Hag.

Tak więc, wydaje się, że reprezentant Danii będzie zdolny do gry po przerwie reprezentacyjnej. 31-latek pomoże Czerwonym Diabłom w walce o udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Christian Eriksen w 31 meczach aktualnego sezonu strzelił 2 bramki i zaliczył 9 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 25 milionów euro.