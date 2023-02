PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Wciąż nie wiadomo, kiedy Antonio Conte wróci na ławkę trenerską Tottenhamu. Włoski szkoleniowiec dochodzi do siebie po operacji i choć w klubie wierzono, że stanie przy linii bocznej boiska już podczas najbliższego meczu to wydaje się, że tak szybko do tego nie dojdzie.

Conte przeszedł operację w zeszłym tygodniu

Włoch wrócił już do Londynu

Nie wiadomo, kiedy szkoleniowiec wróci na ławkę Tottenhamu

Kiedy wróci Antonio Conte

Tottenham zmierzy się w sobotę z Leicester City na wyjeździe, ale nadal nie jest pewne, czy Antonio Conte poprowadzi swoją drużynę przeciwko Lisom. Włoski szkoleniowiec przeszedł niedawno operację we Włoszech ze względu na zapalenie pęcherzyka żółciowego. Wrócił do Anglii na początku tego tygodnia i był w centrum treningowym Tottenhamu w czwartek, ale wciąż nie jest w pełni sił.

– Antonio wrócił. W czwartek był z nami na boisku, ale musi trochę odpocząć. Bardzo się cieszyliśmy, że znów spotkamy go na boisku treningowym. Wszyscy go wyściskali. Nie rozmawialiśmy o planach na mecz z Leicester. Mamy czas, najważniejsze, ze znów jest z nami – powiedział jego asystent Cristian Stellini na konferencji prasowej.

Il Corriere dello Sport poinformował w zeszłym tygodniu, że Conte może wrócić na ławkę przeciwko Leicester City lub Milanowi, ale biorąc pod uwagę słowa Stelliniego, nadal nie jest pewne, czy włoski taktyk pojawi się na linii bocznej na San Siro w przyszłym tygodniu.

Tottenham zajmuje piąte miejsce w tabeli Premier League i traci do czwartego Newcastle United tylko jeden punkt. Sroki mają jednak na swoim koncie rozegrany jeden mecz mniej. Spurs notują obecnie serię trzech wygranych z rzędu i są faworytem spotkania z Leicester City.

Zobacz również: Manchester United z nową ofertą za gracza Realu Madryt