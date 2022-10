PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Graham Potter nie krył zdziwienia z powodu “mieszanych opinii” na temat Masona Mounta. Pod wodzą nowego trenera angielski pomocnik wraca do bardzo wysokiej dyspozycji.

Mason Mount notował przeciętny początek sezonu, ale wyraźnie odżył pod wodzą Grahama Pottera

Nowy trener Chelsea nie ukrywa, że dziwią go mieszane opinie na temat angielskiego pomocnika

Potter uważa, że jego podopieczny należy do ścisłej światowej czołówki

“Praca z Mountem to przyjemność”

Chelsea już w środę zmierzy się na wyjeździe z Brentfordem. Przed tym spotkaniem Graham Potter wziął udział w konferencji prasowej. Nowy szkoleniowiec The Blues udzielił długiej wypowiedzi na temat jednego z podopiecznych.

– Jak pracuje się z Masonem Mountem? To czysta radość. To fantastyczny człowiek. Kocha grać w piłkę nożną i kocha klub. To zaskakujące, że dostaję pytania na temat mieszanych opinii o Masonie. Dla mnie to dziwne, tym bardziej z zewnątrz. Później, gdy z nim współpracujesz, widzisz, że ma wszystko, by być topowym, topowym piłkarzem. Świetne nastawienie, zrozumienie przestrzeni, dostarczanie asyst i strzelanie goli. To czołówka – taką laurkę wystawił swojemu podopiecznemu trener Potter.

A 23-latek rzeczywiście błyszczy ostatnio formą. W ostatnich trzech meczach na wszystkich frontach był kluczowy, notując łącznie dwa gole i trzy asysty. Wydaje się, że wraca do odpowiedniej dyspozycji i będzie kluczowym graczem The Blues i reprezentacji Anglii w najbliższych miesiącach.

Mount zdążył już rozegrać 13 spotkań w tym sezonie. Ma na koncie dwie bramki i pięć asyst.

