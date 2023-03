Źródło: The Mirror

Źródło: The Mirror

Bruno Fernandes był jednym z antybohaterów niedzielnego meczu Manchesteru United z Liverpoolem. Według redakcji The Mirror zawodnicy Czerwonych Diabłów nie chcą, żeby Portugalczyk pełnił funkcję kapitana drużyny.

Pressfocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes był jednym z najgorszych zawodników meczu z Liverpoolem

Zdaniem wielu piłkarzy Czerwonych Diabłów nie powinien on być kapitanem

W klubie panuje przekonanie, że są lepsi od niego kandydaci

Bruno Fernandes straci opaskę kapitańską?

Trudno wskazać, który zawodnik Manchesteru United nie zawiódł w meczu z Liverpoolem, który zakończył się przykrą klęską 0:7. Największa krytyka spadła na Bruno Fernandesa, na którym suchej nitki nie zostawił między innymi Gary Neville. Portugalczyk wyglądał na przytłoczonego boiskowymi wydarzeniami.

Redakcja The Mirror przekazała, że szatnia Manchesteru United nie jest zadowolona z wyboru pomocnika na jednego z kapitanów. Pełnił on tę funkcję w starciu z The Reds, ponieważ nieobecny był Harry Maguire.

Gary Neville nie miał litości dla kapitana Man United. “Był żenujący” “Hańba, kompromitacja i wstyd” Manchester United przez wielu był uznawany za faworyta niedzielnego spotkania w ramach 26. kolejki Premier League z będącym w kryzysie Liverpoolem. The Reds zdominowali jednak swojego rywala na Anfield i wygrali aż… 7:0. Gary Neville, obecnie ekspert “Sky Sports”, a w przeszłości obrońca Czerwonych Diabłów, nie zostawił suchej nitki na Bruno Czytaj dalej…

– Fernandes stał w kole środkowym z rozłożonymi rękami i pytał, dlaczego to nie on zszedł z boiska. Niektóre jego zachowania w drugiej połowie były haniebne – grzmiał po spotkaniu Neville.

Zawodnicy są przekonani, że jest wielu lepszych od Bruno Fernandesa kandydatów do roli kapitana. 28-latkowi brakuje charakteru i odpowiedniej mentalności. Akces do tej roli zgłaszają natomiast Raphaela Varane, Davida de Gea, a także Casemiro.

