Crystal Palace pokonało na wyjeździe spadkowicza z Premier League, Sheffield United. Bramki zdobyli Christian Benteke na samym początku, a także Eberechi Eze na końcu spotkania.

Eze i Benteke poprowadzili Orły do triumfu

Crystal Palace błyskawicznie ustawiło spotkanie pod siebie. Już w drugiej minucie w fantastyczny solowy rajd ruszył Eberechi Eze. Anglik minął kilku rywali i zagrał w pole karne między nogami George’a Baldocka. Chwilę później wahadłowy Sheffield United po raz kolejny miał pecha, bo po strzale Christiana Benteke piłka obtarła się od niego i wpadła do bramki zdezorientowanego Aarona Ramsdale’a. W zespole spadkowicza z Premier League nie widać było ambicji ani większych chęci do wywalczenia sobie choćby wyrównania. To Orły kontynuowały swoje ataki, ale przed przerwą padła tylko jedna bramka.

Jak się okazało, nie zmieniło się to również po zmianie stron. Trzeba też przyznać, że po powrocie z przerwy Szable prezentowały się nieco lepiej. Potrafiły zneutralizować zapędy napastników Crystal Palace i szybko wykreowały sobie dogodną okazję. Po rzucie rożnym piłka spadła pod nogi Johna Egana, ale stoper Szabli fatalnie skiksował. W odpowiedzi Orły ruszyły z kontrą, a ta zakończyła się uderzeniem w słupek w wykonaniu Christiana Benteke. W samej końcówce Eze przeprowadził jeszcze jeden fenomenalny, solowy rajd, który zakończył zdobytą bramką, przez co ukoronował swój występ. Orły wygrały skromnie, ale w pełni zasłużenie. Podopieczni Roya Hodgsona byli, summa summarum, lepsi i zasłużyli na komplet punktów.