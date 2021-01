Pomocnik Tottenhamu jedną nogą w PSG

Jak donosi The Sun przesądzone ma być już to, że Dele Alli opuści Tottenham Hotspur. Zawodnik, który stracił miejsce w składzie Jose Mourinho ma trafić na wypożyczenie do Paris Saint-Germain. Chce go jego dawny menedżer, Mauricio Pochettino.

Obaj dżentelmeni znajdą się doskonale właśnie z Tottenhamu. Pochettino objął kilka tygodni temu stery w Paryżu, a jednym z jego celów transferowych stał się w styczniu właśnie Dele Alli. 24-latek nie należy do ulubieńców menedżera Jose Mourinho i nie gra w pierwszym składzie. To właśnie dlatego pojawiła się szansa, by otrzymał zgodę na wypożyczenie.

W tym sezonie pojawił się na boisku w trakcie zaledwie jednego meczu Premier League, wchodząc 16 grudnia z ławki rezerwowych przeciwko Liverpoolowi.

Razem dotarli do finału Ligi Mistrzów

Alli był natomiast kluczową postacią w zespole dowodzonym przez Pochettino i przyczynił się o tego, że zespół awansował w 2019 roku do finału Ligi Mistrzów. Można przypuszczać, że w przypadku finalizacji wypożyczenia 24-latek będzie znów grać regularnie.

Media donoszą, że Mauricio Pochettino byłby zainteresowany też innym graczem Tottenhamu, Hugo Llorisem. Z transferem tym nowy menedżer PSG musi poczekać jednak przynajmniej do lata.