Casemiro udzielił wywiadu, w którym opowiedział o swoim zamiłowaniu do piłki nożnej. Przyznał, że mecze ze swoim udziałem ogląda kilkukrotnie.

Tego lata Casemiro dokonał zaskakującego ruchu i zamienił Real Madryt na Manchester United

Brazylijczyk przyznaje, że jest wielkim fanem piłki nożnej i mecze ze swoim udziałem ogląda wielokrotnie

Od momentu przeprowadzki na Old Trafford ośmiokrotnie meldował się na murawie

“Piłka nożna to moja pasja, moja dusza i klucz do moich sukcesów”

Casemiro to w ostatnich latach czołowy defensywny pomocnik świata. Przed startem obecnego sezonu dokonał zaskakującej decyzji, bowiem zamienił Real Madryt na Manchester United. Jego celem jest ponowne wprowadzenie ekipy z Old Trafford na szczyt i rozwiązanie problemów, z którymi mierzy się od dawna.

Na początku reprezentant Brazylii zasiadał głównie na ławce rezerwowych, a w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się w wyjściowej jedenastce. Pomimo ogromnych sukcesów zaznacza, że kluczowa jest dla niego ciężka praca i rozwój. Casemiro przyznał, że mecze ze swoim udziałem analizuje kilkukrotnie.

– Oglądam mecze z moim udziałem po 3-4 razy. W taki sposób uczysz się i rozwijasz, poprawiasz błędy. Myślę, że to kluczowe dla nieustannego rozwoju w futbolu. Oglądam piłkę w dużych ilościach. Uwielbiam to. Moja żona jest trochę tym zirytowana, bo w domu lecą tylko mecze! Piłka nożna to moja pasja, moja dusza i uważam, że to klucz do moich sukcesów. Kocham futbol. Kocham go oglądać – przekonuje Brazylijczyk.

Casemiro opowiedział nieco więcej o swoich boiskowych zadaniach. W Manchesterze United odpowiada za wyprowadzanie piłki z defensywy, a zdobywanie bramek jest tylko miłym dodatkiem.

– Wszyscy wiedzą, jakie jest moje zadanie. Moja rola to praca w defensywie. Muszę pomagać kolegom i wyprowadzać piłkę od tyłu z dużą jakością. Ja przede wszystkim bronię i wprowadzam równowagę do zespołu. Pomagam kolegom w obowiązkach defensywnych, wyprowadzam piłkę od tyłu. To są moje zadania. Bramka zdobyta tu czy tam, to fajna sprawa, ale moją pracą jest przede wszystkim obrona – mówi defensywny pomocnik.

