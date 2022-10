PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Właściciele Manchesteru United, rodzina Glazerów wyceniła klub na zawrotną kwotę dziesięciu miliardów dolarów, donosi brytyjski Daily Star. Mniejsze oferty kupna drużyny z Old Trafford nie będą rozważane.

Jak bumerang powraca temat sprzedaży Manchesteru United

Daily Star donosi, że Glazerowie rozważa sprzedaż klubu, gdy nadejdzie odpowiednia oferta

Kwotą, która ma usatysfakcjonować Amerykanów jest 10 mld dolarów

Właścielele United zdecydują się na sprzedaż klubu tylko w jednym wypadku

Temat sprzedaży Manchesteru United pojawia się w mediach regularnie od dłuższego czasu. Fatalne wyniki zespołu w poprzednim sezonie tylko nasiliły te spekulacje. Odejścia Glazerów chcieliby także kibice Czerwonych Diabłów, a przynajmniej ich zdecydowana większość. Amerykanom są wytykane najróżniejsze błędy, od tych typowo sportowych po te odnoszące się do zarządzania.

Jednak według mediów stanowisko właścicieli w tej sprawie od dawna jest takie same, czyli klub nie jest na sprzedaż. Ponadto Sir Jim Ratcliffe powiedział niedawno, że próbował kupić klub latem, ale Glazerowie nie byli zainteresowani negocjacjami.

Tymczasem Daily Stard informuje, że Glazerowie mogą rozważyć pozbycie się Manchesteru United jeśli nadejdzie odpowiednia oferta. Ta oferta to, jak donoszą brytyjscy dziennikarze, 10 miliardów dolarów. Ich zdaniem taka kwota skłoniłaby obecnych właścicieli Czerwonych Diabłów, aby zasiąść do rozmów w sprawie sprzedaży klubu z Old Trafford.

Manchester United zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli Premier League ze stratą dziewięciu punktów do liderującego Arsenalu. W niedzielę Czerwone Diabły zmierzą się na Old Trafford z Newcastle United.

