Pomocnik Juventusu trafi do Premier League?

Pomocnik Juventusu Arthur może w zimowym okienku transferowym trafić do jednego z klubów występujących w rozgrywkach Premier League – poinformował serwis calciomercato.com.

Arthur może zimą trafić do Premier League

Zainteresowanie piłkarzem przejawiają takie kluby jak m.in. Leeds i Arsenal

Brazylijczyk nie jest zadowolony ze swojej roli w Juventusie

Arthur przeniesie się zimą do Premier League?

Zainteresowanie piłkarzem wyrażają takie zespoły jak Leeds, Arsenal i Newcastle United. Leeds było zainteresowane sprowadzeniem do siebie brazylijskiego pomocnika już osiemnaście miesięcy temu, kiedy to podopieczni Marcelo Bielsy awansowali do Premier League.

Arthur od dłuższego czasu nie może przebić się do wyjściowej jedenastki Juventusu. Dlatego też bardzo możliwe jest, że Brazylijczyk zdecyduje się zimą na opuszczenie swojego aktualnego klubu. Juventus za Arthura oczekuje ofert oscylujących koło 29,5 milionów euro.

Arthur aktualnie rozgrywa swój drugi sezon w Juventusie, odkąd odszedł z Barcelony. W bieżących rozgrywkach Serie A brazylijski pomocnik wystąpił jedynie w czterech spotkaniach, podczas których przebywał na murawie przez 101 minut.

