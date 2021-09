Pomocnik Juventusu Arthur dzisiaj rano rozbił swoje Ferrari, biorąc podobno udział w wypadku samochodowy. Brazylijski pomocnik jest obecnie wyłączony z gry z powodu operacji prawej nogi, którą przeszedł w lipcu.

Pomocnik Juventusu Arthur dzisiaj rano miał wypadek samochodowy

Brazylijczyk nie ucierpiał, ale uszkodzone zostało jego Ferrari

Piłkarz był podobno w drodze do centrum medycznego Juventusu, gdzie miał przejść badania

Arthur nie ponosi winy za stłuczkę

Pomocnik Juventusu według informacji JuventusNews24 dzisiaj rano miał wypadek samochodowy w Turynie. Na szczęście Arthur nie ucierpiał w nim. Aczkolwiek samochód piłkarza został poważnie uszkodzony przede wszystkim w okolicach prawego reflektora.

Brazylijczyk podobno był w drodze do centrum medycznego Juve, gdzie miał przejść kolejne badania. Zgodnie z najnowszymi informacji piłkarz nie ponosi żadnych konsekwencji w związku z wypadkiem.

#Arthur coinvolto in un incidente questa mattina. Il brasiliano, non responsabile dell’accaduto, è rimasto illeso ⚠️ pic.twitter.com/ybxIS7N59n — JuventusNews24.com (@junews24com) September 22, 2021

Arthur prawdopodobnie będzie do dyspozycji Massimiliano Allegriego po najbliższej przerwie na spotkania reprezentacyjne. To drugi sezon 25-latka w ekipie z Turynu. Brazylijczyk dołączył do Juve z Barcelony za 72 miliony euro.

Arthur ma kontrakt ważny z klubem z Turynu do końca czerwca 2024 roku. Jak na razie w szeregach Starej Damy zanotował 32 występy, w których zdobył jedną bramkę.

Tymczasem Juve w środowy wieczór zmierzy się na wyjeździe ze Spezią, a w niedzielę u siebie zagra z Sampdorią.

