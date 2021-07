Paul Pogba wciąż nie porozumiał się z Manchesterem United w sprawie przedłużenia kontraktu, który wygasa już za rok. W jego pozostanie na Old Trafford wierzy jednak Ole Gunnar Solskjaer.

Pogba i Manchester United – czas na rozstanie?

Manchester United jest bardzo aktywny w letnim oknie transferowym. Czerwone Diabły dokonały już jednego hitowego wzmocnienia. Po długich negocjacjach Jadon Sancho opuścił Borussię Dortmund za 85 milionów euro i przeniósł się na Old Trafford. Do wicemistrza Anglii dołączyć może także Raphael Varane. Aktualnie trwają negocjacje z Realem Madryt.

Włodarze Manchesteru United budują bardzo mocny zespół na nowy sezon Premier League. Czy jego częścią będzie Paul Pogba? Francuz otrzymał od Czerwonych Diabłów ofertę przedłużenia kontraktu. Aktualna jest ważna tylko do 30 czerwca 2022 roku. Nowa gwarantowałaby 28-latkowi zarobki w wysokości 350 tysięcy funtów tygodniowo. Brytyjskie media są jednak zgodne i twierdzą, że Pogba nie zwiąże się na dłużej z aktualnym pracodawcą.

Jeżeli francuski pomocnik faktycznie nie przedłuży umowy, Manchester United może być chętny na sprzedanie 28-latka. Czerwone Diabły zapłaciły za 28-latka aż 105 milionów euro. Odzyskanie tej kwoty pieniędzy jest jednak niemożliwe. Portal Transfermarkt wycenia Pogbę na 60 milionów euro. Zainteresowanie tym graczem wykazuje Paris Saint-Germain.

Być może Francuz pozostanie jednak na Old Trafford. W taki scenariusz wierzy Ole Gunnar Solskjaer. – Paul wie, co o tym myślimy, ja cieszyłem się pracą z nim i mam nadzieję, że będziemy mogli pracować razem. Nie znam szczegółów rozmów między klubem, a przedstawicielami Paula. Nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Zobaczymy co się stanie – powiedział opiekun Manchester United.

Chwilę później Solskjaer był już większym optymistą odnośnie Pogby. – Cały dialog jaki odbyłem z Paulem polegał na tym, że nie może się doczekać sezonu – rzekł norweski szkoleniowiec. W pierwszej kolejce Premier League Manchester United zagra u siebie z Leeds United.

