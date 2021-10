Źródło: The Sun

Manchester United ma w ostatnim czasie trochę problemów. Ekipa z Old Trafford notuje porażkę za porażką. Tym samym niepewny swojej przyszłości w klubie jest Ole Gunnar Solskjaer. Tymczasem Paul Pogba dodaje kolejnych powodów do niepokoju fanom Czerwonych Diabłów, sugeruje The Sun.

Manchester United w ostatnim czasie rozczarowuje oczekiwania kibiców

W trakcie minionego weekendu Czerwone Diabły poniosły klęskę w starciu z Liverpoolem

Wściekły na Ole Gunnara Solskjaera jest Paul Pogba, do czego odnosi się The Sun

Napięte relacje Pogby z menedżerem Man Utd

Manchester United w trakcie minionego weekendu otrzymał lekcję futbolu od Liverpoolu, przegrywając z ekipą z Anfield Road 0:5. Hat-trickiem w tym starciu popisał się Mohamed Salah. Przy jednym z goli Egipcjanina swój udział miał Paul Pogba, który pojawił się na boisku w tym starciu po przerwie.

Najnowsze doniesienia mediów wskazują natomiast, że Francuz po starciu z Liverpoolem zlekceważył Ole Gunnara Solskjaera, odkładając w czasie rozmowy związane z podpisaniem nowego kontraktu. Pogba jednocześnie przeprosił swoich kolegów z drużyny za swoje lekkomyślne zachowanie w trakcie potyczki z The Reds.

Solskjaer podzieli los Mourinho?

Z kolei z menedżerem Czerwonych Diabłów piłkarz nie rozmawiał, co może oznaczać, że Solskjaer może przestać liczyć na wsparcie jednej z największych gwiazd w zespole. Pogba ma umowę z Man Utd do końca czerwca 2022 roku. Jeśli sytuacja zawodnika w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie, to już w styczniu będzie mógł prowadzić rozmowy z potencjalnym przyszłym pracodawcą.

Angielskie media przypominają, że kłopoty z komunikacją Jose Mourinho z Pogbą miały wpływ na zwolnienie Portugalczyka. Niewykluczone, że niebawem podobny los spotka Solskjaera, który nie wystawił Francuza w wyjściowym składzie w żadnym z dwóch ostatnich meczów.

