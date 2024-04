fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino po laniu z Arsenalem

Chelsea po wtorkowym hicie ligi angielskiej z Arsenalem legitymuje się niezmiennie bilansem 47 punktów, plasując się na dziewiątej pozycji. The Blues mają jeszcze do rozegrania sześć meczów w tej kampanii. Tymczasem dzisiaj londyńczycy tracą 13 oczek do piątego Tottenhamu Hotspur. Tym samym The Blues stoją przed trudnym wyzwaniem, aby wywalczyć awans do europejskich pucharów. Zabrał głos na ten temat menedżer ekipy ze Stamford Bridge.

– Trudno teraz patrzeć w przyszłość, ponieważ po tym meczu jesteśmy rozczarowani. Trudno mówić o celach – mówił Mauricio Pochettino cytowany przez BBC.

Opiekun londyńskiej ekipy wyraził jednocześnie przekonanie, że postawa jego zespołu ze starcia z aktualnym mistrzem Anglii może napawać optymizmem. Kluczem jest jednak to, aby w ten sposób drużyna prezentowała się w kolejnych występach.

– Jeśli zagramy tak jak w sobotę przeciwko Manchesterowi City, to będzie dobrze. Jeśli jednak zagramy tak jak dzisiaj, czy zasłużymy na zakwalifikowanie się do europejskich rozgrywek? Myślę, że nie – przekazał Argentyńczyk.

Chelsea w najbliższą sobotę zmierzy się na wyjeździe z Aston Villa. W pierwszych dniach maja na drodze The Blues staną z kolei Tottenham Hotspur i West Ham United. Te spotkania odbędą się kolejno 2 i 5 maja.

