Liverpool FC tylko zremisował z Tottenham Hotspur 1:1, przez co Manchester City w razie zwycięstwa z Newcastle United, może mieć nad nim trzy punkty przewagi na trzy kolejki przed końcem sezonu w Premier League. Piłkarze The Reds przeprosili kibiców za potknięcie w rywalizacji z Kogutami.

Zdaniem Fabinho Tottenham gra znakomicie z kontry, co pomogło mu osiągnąć korzystny wynik

Virgil Van Dijk karze kolegom zapomnieć o tym meczu i skupić się na końcówce sezonu

Obaj zgodnie podkreślają, że i Liverpool FC ma prawo do straty punktów

Liverpool skomplikował sobie sytuacje

Liverpool FC w rywalizacji z Tottenham Hotspur miał gigantyczną przewagę. Gracze Juergena Kloppa na bramkę Hugo Llorisa oddali aż 22 strzały. Jednakże tylko trzy z tych strzałów były celne. W 56. minucie, Koguty wyszły na prowadzenie na Anfield Road po trafieniu Hueng Min-Sona. Gospodarze wyrównali dopiero na kwadrans przed zakończeniem spotkania, za sprawą Luisa Diasa.

Podział punktów z zespołem Antonio Conte, mocno skomplikował sytuacje LFC w tabeli Premier League. The Reds co prawda przewodzą w lidze angielskiej z dorobkiem 83 punktów. Jeśli jednak Manchester City pokona w niedzielę Newcastle United, będzie miał nad rywalem już trzy “oczka” przewagi na trzy kolejki przed końcem sezonu 2021/2022.

Po końcowym gwizdku sędziego, piłkarze Liverpool przepraszali fanów za tą wpadkę, która może ich kosztować mistrzostwo Anglii.

“Jesteśmy tylko ludźmi”

– Tottenham zagrał naprawdę dobry mecz, jest w Anglii jedną z najlepszych drużyn, jeśli chodzi o grę z kontry. Po stracie bramki, staraliśmy się szybko wyrównać i w końcu nam się to udało. Musimy zaakceptować ten punkt, choć wiemy, że w rywalizacji z tak mocnym klubem jak Manchester City, może on nas kosztować mistrzostwo Anglii. Ale jesteśmy tylko ludźmi, podobnie jak oni – stwierdził Fabinho w rozmowie z oficjalną stroną internetową LFC.

Podobnie wypowiadał się Virgil Van Dijk: – Strata punktów jest frustrująca, ale musimy odzyskać siły i rozegrać kolejne spotkania. Robiliśmy wszystko, aby wyrównać i to nam się w końcu udało. Później chcieliśmy jeszcze zdobyć zwycięską bramkę, co już było ponad nasze siły. Jesteśmy ludźmi, więc to jest powód, dla którego i nam zdarza się czasem stracić punkty.

